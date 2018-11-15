В декабре минимальная температура достигнет 55 градусов мороза

Минимальная температура в декабре может достигать 55 градусов мороза, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. До таких отметок столбики термометра, по предварительным прогнозам, опустятся в самом холодном регионе России - Якутии.

В Москве температура будет чуть выше нормы и осадков около нормы. То есть в декабрьские ночи в столице можно ожидать 5-10 градусов мороза. При похолодании температура может падать до минус 20 градусов и чуть ниже.

Последний месяц года станет теплее обычного для жителей западной части страны. В Мурманской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областях, Карелии, а также в Черноземье, Курской области температура будет выше климатической нормы на один градус.

В Приволжье морозы сильнее - 8-13 градусов ниже нуля по ночам и днем 3-8 градусов мороза.

В Южном округе: Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии ночью 2-7 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов.

В декабре на Урале уже настоящий зимний характер погоды. По ночам до 12-17 градусов мороза, днем 5-10 градусов со знаком минус. Но при похолоданиях температура может понижаться до минус 30 градусов.

Такой же характер погоды в Сибири. По ночам здесь 16-21 градус мороза, днем 8-13 градусов со знаком минус. А при похолодании может быть также до 30 градусов мороза.

На западе страны: в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях зима ожидается снежной. А в Брянской, Орловской и Курской областях осадки в дефиците.