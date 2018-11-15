В Германии при столкновении автобусов пострадали 40 человек

Several children among injured in bus crash near Nuremberg https://t.co/rXHwm4KT96 pic.twitter.com/D7ix5hOjmB — The Local Germany (@TheLocalGermany) 15 ноября 2018 г.

В южной части Германии произошло лобовое столкновение двух школьных автобусов. В результате ДТП пострадали не менее 40 человек, включая детей. Пять пассажиров получили серьезные травмы.

В эвакуации потерпевших задействованы вертолеты, с помощью которых людей доставляют в местные медучреждения, сообщает агентство Associated Press.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, пожарные и бригады скорой помощи. Правоохранители пытаются установить причины случившегося.