В Японии два кота третий год не могут попасть в музей

Летом 2016 года, когда в музее проходила фотовыставка, посвященная домашним животным, черный кот попытался зайти внутрь, однако охрана заметила его и выгнала. Фотографии изгнания кота получили большую популярность в соцсетях.
С тех пор черный кот не оставляет попыток проникнуть в музей через центральный вход. Через некоторое время у него появился напарник - рыжий кот, который тоже стал пытаться зайти в здание. На протяжении последних двух лет животные предпринимают попытки прорваться через охрану не менее двух раз в неделю.
Один раз черному коту практически удалось попасть внутрь, но девушка-администратор заметила его уже в холле и вынесла на улицу.
Котам посвящена специальная страница в Twitter, у которой более 42 тысяч читателей. Информация обновляется несколько раз в день.
Из последних новостей - сотрудники музея купили черному коту клетчатый воротничок-ошейник. Также у него есть несколько галстуков-бабочек и красный шарф. Рыжий по каким-то причинам обходится без украшений.
Коты стали талисманами музея и приобрели известность по всей стране. Теперь посетители специально приезжают, чтобы увидеть "котов, которых не пускают в музей". Животные получили имена: черного назвали Кэн-тян, рыжего - Го-тян.
При музее в 2017 году открылся магазин с сувенирами, посвященными двум упорным котам, а в октябре этого года сотрудники устроили шоу - выложили из свечей инициалы К и Г. Правда, котов посмотреть на праздник в их честь все равно не пустили.
Японцы известны своим умением создавать туристические достопримечательности, задействуя животных. На некоторых небольших железнодорожных станциях они делают номинальными начальниками котов и собак - это привлекает посетителей и дает доход от продажи сувениров.
Очень распространены и кафе с животными, причем это не только коты или собаки, но также ежи, совы, кролики и другие "кавайные" зверушки.
映像『入られんよ。can’t come in. 』（H301109）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #黒猫 #cat #onomichi pic.twitter.com/DweFZTC8nF— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 9 ноября 2018 г.
【ご案内 information of WEB】続けて失礼します m(_ _)m。海外の動物ビデオ専門のサイト The Dodo さんにも取り上げていただいていました。フォロワーの皆様の情報のお蔭です。ありがとニャ (^o^)／ Thank you for featuring our news. https://t.co/kDcxhmpbl1— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 14 ноября 2018 г.