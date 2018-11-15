В Японии два кота третий год не могут попасть в музей

В городской художественный музей в Ономити, префектура Хиросима, не пускают двух котов. Противостояние администрации музея и животных продолжается с лета 2016 года. За это время коты стали достопримечательностью Ономити, известной по всей Японии.

Летом 2016 года, когда в музее проходила фотовыставка, посвященная домашним животным, черный кот попытался зайти внутрь, однако охрана заметила его и выгнала. Фотографии изгнания кота получили большую популярность в соцсетях.

С тех пор черный кот не оставляет попыток проникнуть в музей через центральный вход. Через некоторое время у него появился напарник - рыжий кот, который тоже стал пытаться зайти в здание. На протяжении последних двух лет животные предпринимают попытки прорваться через охрану не менее двух раз в неделю.

Один раз черному коту практически удалось попасть внутрь, но девушка-администратор заметила его уже в холле и вынесла на улицу.

Котам посвящена специальная страница в Twitter, у которой более 42 тысяч читателей. Информация обновляется несколько раз в день.

Из последних новостей - сотрудники музея купили черному коту клетчатый воротничок-ошейник. Также у него есть несколько галстуков-бабочек и красный шарф. Рыжий по каким-то причинам обходится без украшений.

Коты стали талисманами музея и приобрели известность по всей стране. Теперь посетители специально приезжают, чтобы увидеть "котов, которых не пускают в музей". Животные получили имена: черного назвали Кэн-тян, рыжего - Го-тян.

При музее в 2017 году открылся магазин с сувенирами, посвященными двум упорным котам, а в октябре этого года сотрудники устроили шоу - выложили из свечей инициалы К и Г. Правда, котов посмотреть на праздник в их честь все равно не пустили.

Японцы известны своим умением создавать туристические достопримечательности, задействуя животных. На некоторых небольших железнодорожных станциях они делают номинальными начальниками котов и собак - это привлекает посетителей и дает доход от продажи сувениров.

Очень распространены и кафе с животными, причем это не только коты или собаки, но также ежи, совы, кролики и другие "кавайные" зверушки.