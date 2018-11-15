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15.11.2018 07:25
Рубрика: В мире

В Японском море столкнулись два рыболовецких траулера

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Японский и южнокорейский траулеры столкнулись сегодня в водах Японского (Восточного) моря. Как сообщили в Службе береговой охраны Республики Корея (СБО РК), инцидент произошел сегодня в 9:38 утра по местному времени в 333 км к северо-востоку от архипелага Токто (японское название - Такэсима), находящегося в Японском море.

Южнокорейский траулер "Мунчханхо" водоизмещением 48 тонн, приписанный к порту Тхонён,  с 13 членами экипажа на борту столкнулся с японским судном. В результате корейский траулер получил сильные повреждения и начал тонуть.

Фото: REUTERS/NTB Scanpix/Marit Hommedal
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На помощь прибыли находившиеся поблизости два рыболовецких судна, которые в течение сорока минут сумели спасти всех оказавшихся в воде рыбаков. В СБО РК подтвердили, что самочувствие у всех моряков хорошее, никто в итоге не пострадал. Другой участник столкновения - японский траулер водоизмещением около 100 тонн - остался на плаву, там тоже обошлось без пострадавших. В настоящий момент к месту происшествия следуют корабли Служб береговой охраны Кореи и Японии, а также прогулочный паром "Мугунхва", на котором собираются доставить на сушу потерпевших крушение.

Представители властей двух стран займутся выяснением обстоятельств инцидента.

В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Южная Корея
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