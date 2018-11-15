Итальянские власти намерены выделять земельные участки каждой семье, в которой родится третий ребенок. Так они хотят побороть катастрофически низкую рождаемость в стране.

Право на безвозмездное получение участка сроком на 20 лет будет предоставлено жителям Италии - как гражданам, так и иностранцам, проживающим на территории страны не менее 10 лет, - которые станут родителями в третий раз в период с 2019 по 2021 год. Кроме того, многодетным семьям будут предоставлены беспроцентные кредиты в размере 200 тысяч евро, которые будут выдаваться непосредственно под строительство дома на выделенной земле. По расчетам правительства, эта мера, которая уже отражена в проекте бюджета, станет важным стимулирующим фактором для миллионов итальянских семейных пар. Ведь в прошлом году на Апеннинах был зарегистрирован рекордно низкий уровень рождаемости в Европе: в 2017 году в Италии, всегда славящейся своими большими и многодетными семьями, появились на свет лишь 464 тысячи новорожденных.

Итальянские СМИ, в свою очередь, убеждены, что за счет проекта "земля - детям" власти хотят "убить одним выстрелом двух зайцев": помимо вполне благородного желания увеличить рождаемость это поможет решить проблему с земельными угодьями, которые находятся в государственной собственности. Журналисты поясняют, что правительство планирует раздавать многодетным семьям исключительно непривлекательные и малозаселенные участки, содержание которых до сегодняшнего дня лежало на хрупких плечах местных советов.