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Рубрика: В мире

В Калифорнии в результате пожаров 58 человек погибли и 130 пропали

Не менее 130 человек числятся пропавшими без вести на севере Калифорнии, где уже неделю бушует самый разрушительный в истории штата лесной пожар. Об этом заявил шериф округа Бьютт Кори Хони.

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
В охваченной огнем Калифорнии ожидаются дожди и подтопления

"Мы смогли обнаружить или определить, что более 200 человек, которые числились в нашем списке пропавших без вести, таковыми не являются. Это очень позитивная цифра", - цитирует РИА Новости.

Между тем, число жертв пожара в округе Бьют возросло с 48 до 56 человек, сообщает ТАСС. По словам шерифа Хони, накануне были обнаружены тела сразу восьми человек. Все они погибли в своих домах в городе Парадайс, практически уничтоженном огнем. Всего же в Калифорнии в пожарах скончались 58 человек.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия, а также распорядился выделить из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы с огнем.

В мире США РГ-Фото Лесные пожары в США
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