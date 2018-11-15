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15.11.2018 08:07
Рубрика: В мире

В Корее ограничат рекламу алкоголя

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Серия резонансных происшествий, которые в Южной Корее привели к трагедиям с участием пьяных водителей, вновь подняла вопрос об ограничении рекламы алкоголя, которая, следует признать, является достаточно агрессивной.
Фото: Олег Кирьянов/ РГ Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Фото: Олег Кирьянов/ РГ

Вчера представители представленных в южнокорейском парламенте политических партий договорились выработать поправки к закону, которые ограничат рекламу алкогольных напитков, включая и пиво.

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Социологи уже давно отмечают, что в Корее рекламируют алкоголь таким образом, что это явно подталкивает к употреблению соответствующих напитков. При этом создается впечатление, что "выпить рюмочку" - это хорошо, это удел настоящего мужчины, признак успешной деловой женщины и прочее. О негативных последствиях возлияний редко упоминают. К рекламе привлекаются самые привлекательные и популярные корейские артисты, звезды эстрады и иные известные личности. Согласно статистике, за период с 2000 года расходы на рекламу алкогольной продукции в Корее выросли почти в четыре раза с 76,7 миллиарда вон в 2000 году до 285,4 миллиарда вон (около 252 миллионов долларов) по итогам 2017 года.

Кроме того, до сих пор корейцы постоянно находятся в числе мировых лидеров по количеству спиртного, потребляемого на душу населения, а в целом употребление алкоголя в корейском обществе очень развито.

Фото: depositphotos.com
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Недавно же в Корее пьяный водитель сбил возвращавшегося домой солдата, который в результате скончался. Одна из ведущих интернет-канала не нашла ничего лучше, как транслировать в прямом эфире, как она ведет машину в состоянии опьянения, после чего была задержана полицией. Известная и очень популярная модель спровоцировала ДТП, в котором получили ранения два человека. Девушка, как выяснилось, тоже "была навеселе".

Эти события, особенно гибель солдата, спровоцировали призыв народа "прекратить рекламу пьянства". Согласно попавшим в СМИ сообщениям, депутаты намерены внести предложение запретить с 2020 года рекламные песни про алкоголь, ограничить участие популярных личностей, не показывать рекламу до и после передач, предназначенных для несовершеннолетних. Кроме того, хотят запретить рекламу спиртного в метро, морских портах и воздушных гаванях. Народные избранники также хотят начать регулировать и действия моделей, рекламирующих спиртное. Среди предложений - законодательно запретить "со смаком" говорить: "Аааа! Хорошо!" после употребления пива.

Производители спиртного в Корее уже выразили свою озабоченность в связи с инициативами депутатов, указывая на падение своих прибылей. Критики же отмечают, что прибыли из-за плохого вкуса корейского пива, тогда как потребление корейцами импортного пива растет.

В мире Восточная Азия Южная Корея Алкоголь и табак
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