В метро Милана 14 человек пострадали из-за резкого торможения

В Италии как минимум 14 пассажиров столичного метро получили ранения различной степени тяжести при резком торможении поезда.

Несколько человек пришлось в срочном порядке госпитализировать. Среди пострадавших значатся двое детей младшего школьного возраста, у которых диагностированы только легкие травмы.

В настоящее время на месте ЧП работают медики. Правоохранители устанавливают причины случившегося, сообщает газета Il Messaggero.

Инцидент произошел в утренние часы. В этот промежуток времени римской подземкой, как правило, пользуется большое количество людей. Многие едут на работу.

По некоторой информации, состав сделал экстренную остановку из-за действий злоумышленника. Полицейские активно прорабатывают данную версию.