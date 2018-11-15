В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов

В белорусской столице прошла церемония награждения финалистов конкурса на лучший урок о Союзном государстве среди учителей младших классов. Победителем стала педагог средней школы №31 Гродно Ирина Гречко, передает портал Союзного государства.

"Огромная честь быть в числе финалистов. Я постаралась заинтересовать детей темой Союзного государства, объяснила им, что, чем больше у нас схожего - а мы очень похожи - тем крепче наша дружба. И иметь настоящего друга ¬- это великое счастье", - рассказала Гречко.

В этом году на участие в конкурсе поступило 374 заявки, 153 - из Республики Беларусь и 221 - из Российской Федерации. В итоге финалистами стали 10 учителей. Это педагоги из Санкт-Петербурга, Егорьевска, Бреста, Орши, Владимира и других городов. На церемонии награждения финалистам вручили дипломы и памятные подарки.

Конкурс учителей начальных классов на лучший урок о Союзном государстве проведен по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства при поддержке Министерств образования Беларуси и России.