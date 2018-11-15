В рамках научного проекта "Россия в мире" в Москве открылась Международная научная конференция "Россия в мире. Традиции благотворительности Русского зарубежья. 20-30-е годы ХХ века", организованная Институтом всеобщей истории РАН совместно с Международным комитетом Красного Креста, Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом и правительством Москвы.

Русское зарубежье возникло как обобщенный образ первой волны исхода из России после революции 1917 года и стало обозначением "второй" или "малой" России. Раскол России в семнадцатом году не минул судьбы Российского Красного креста, которое появилось 3 мая 1867 года, когда император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах, переименованное в 1879 году в Российское общество Красного Креста. РОКК, которому с 1880 году покровительствовала императрица Мария Федоровна, приобрела общегосударственный характер. А Великая княгиня Елизавета Федоровна, родная сестра последней русской царицы, после гибели супруга Великого князя Сергия Александровича от рук террориста посвятила себя целиком благотворительности, создав Марфо-Мариинскую обитель и особое движение сестер милосердия. К 1917 году под флагом Русского Красного Креста на фронте работали 2255 учреждений (149 госпиталей), в которых самоотверженно трудились 2450 врачей, 17 436 сестер милосердия и 50 000 санитаров.

События 1917 года нарушили ход работы РОКК. В начале января 1918 года декретом Совета народных комиссаров главное управление РОКК было ликвидировано, а имущество организации - национализировано.

Деятельность РОКК со штаб-квартирой в Париже продолжается и в наше время.

С приветствием в адрес конференции выступили академик РАН Александр Чубарьян, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, председатель Российского общества Красного Креста (старой организации) Сергей Капнист и другие.

Уникальные материалы по истории деятельности РОКК в России и РОКК в эмиграции находятся в архивном центре Русского дома в Сент-Женевьев-де-Буа, о которых рассказал директор Русского дома Сент-Женевьев-де-Буа Николай де Буайю. О путях и формах социальной помощи в Русском зарубежье сообщила профессор МГУ Зоя Бочарова, о сотрудничестве РОКК с русскими беженскими объединениями - сотрудник РАН Елена Миронова.