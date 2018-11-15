В охваченной огнем Калифорнии ожидаются дожди и подтопления

На смену бушующим в Калифорнии пожарам могут прийти дожди, которые вызовут подтопления. Об этом заявил официальный представитель пожарного департамента штата Джонатан Кокс.

По его словам, дожди ожидаются через неделю и их очень ждут в штате, охваченном огнем. Однако беспокойство вызывает то, что осадки могут спровоцировать оползни и подтопления в тех районах, где после пожаров остались участки открытой почвы. "Мы постараемся разобраться с этим как можно быстрее", - цитирует Кокса РИА Новости.

Сейчас в Калифорнии действуют два крупных пожара - на севере, в районе города Парадайз (округ Бьютт) и на юге, в районе Малибу (округ Вентура). Пожар в округе Бьютт, стал самым крупным в истории штата. Здесь сохраняется сложная обстановка, огнем охвачено 540 квадратных километров. Ситуация со вторым пожаром улучшается благодаря тому, что стих ветер.

Официально в Калифорнии подтверждена гибель 50 человек, однако эта цифра может быть больше. По данным местных властей, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Всего в штате к борьбе с огнем привлечены свыше восьми тысяч человек, сотни автомобилей, бульдозеры, десятки вертолетов и самолеты, в том числе и "супертанкер" Boeing-747.