Новости

Мигранты залезли на пограничный забор между Мексикой и США 07:11
Физики ДВФУ создали "ловушку для молекул" опасных веществ 07:06
Взрыв прогремел на кладбище в Буэнос-Айресе 07:01
Подарившую ребенка омичку лишили родительских прав 06:50
Трамп обосновал проигрыш республиканцев на выборах фальсификациями 06:47
В охваченной огнем Калифорнии ожидаются дожди и подтопления 06:29
В Комсомольске-на-Амуре учительница избила второклассника 06:22
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 06:18
США назвали новые санкции против РФ "драконовскими" 05:52
Авиакомпания JAL за год отстранила от полетов 19 нетрезвых пилотов 05:36
Жители Камчатки ощутили шестибалльное землетрясение 05:30
В 21 веке США потратили на войны почти шесть триллионов долларов 05:26
США призвали к выводу иранских сил из Сирии 04:58
Четырехметровая акула напала на каякера в Австралии 04:54
Меланья Трамп добилась увольнения заместителя Болтона 04:22
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец" 04:17
Власти Британии одобрили проект соглашения по Brexit 03:52
В Канаде 25 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом 03:32
В Совфеде прокомментировали опасения США проиграть войну России 03:13
В Якутии авария на ЛЭП оставила без света 56 тысяч человек 02:28
CNBC: Не менее 13 стран заинтересованы в покупке российских С-400 02:28
Телеканал Fox News поддержал иск CNN против президента США 02:12
В Японии два кота третий год не могут попасть в музей 01:50
Турецкий МИД призвал к международному расследованию убийства Хашкаджи 01:40
США ввели санкции в отношении отелей и организаций Кубы 01:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 06:29
Рубрика: В мире

В охваченной огнем Калифорнии ожидаются дожди и подтопления

На смену бушующим в Калифорнии пожарам могут прийти дожди, которые вызовут подтопления. Об этом заявил официальный представитель пожарного департамента штата Джонатан Кокс.

По его словам, дожди ожидаются через неделю и их очень ждут в штате, охваченном огнем. Однако беспокойство вызывает то, что осадки могут спровоцировать оползни и подтопления в тех районах, где после пожаров остались участки открытой почвы. "Мы постараемся разобраться с этим как можно быстрее", - цитирует Кокса РИА Новости.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Трамп объявил горящую Калифорнию зоной стихийного бедствия

Сейчас в Калифорнии действуют два крупных пожара - на севере, в районе города Парадайз (округ Бьютт) и на юге, в районе Малибу (округ Вентура). Пожар в округе Бьютт, стал самым крупным в истории штата. Здесь  сохраняется сложная обстановка, огнем охвачено 540 квадратных километров. Ситуация со вторым пожаром улучшается благодаря тому, что стих ветер.

Официально в Калифорнии подтверждена гибель 50 человек, однако эта цифра может быть больше. По данным местных властей, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Всего в штате к борьбе с огнем привлечены свыше восьми тысяч человек, сотни автомобилей, бульдозеры, десятки вертолетов и самолеты, в том числе и "супертанкер" Boeing-747.

В мире США РГ-Фото Лесные пожары в США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа
В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
Движение по трассе "Москва - Петербург" запустят в сентябре 2019 года