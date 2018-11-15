Новости

У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
В Минске объявили победителя конкурса СГ среди учителей начальных классов 18:05
Крейсер "Петр Великий" отработал борьбу с подлодками в Баренцевом море 18:02
Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС 18:01
Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах 18:00
МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии 17:58
Спортивный директор "Арсенала": Черевченко показал, на что способен 17:57
Матвиенко надеется, что Дума вскоре примет закон о запрете клеток в судах 17:54
Прием заявок на архитектурную премию Москвы начнется 1 декабря 17:46
Названы главные темы встречи совета министров Союзного государства 17:41
Hyundai привезет в Россию три новинки 17:40
В метро Милана 14 человек пострадали из-за резкого торможения 17:36
Назван самый посещаемый музей России 17:26
Эксперты сочли лучшими в стране московские дороги 17:21
В Москве эвакуатор попытался увезти машину с собакой 17:20
Вячеслав Кравченко покинул пост замминистра энергетики 17:17
Джонни Ли Миллер сыграет в экранизации рассказа Урсулы Ле Гуин 17:10
Владимир Морозов установил рекорд Кубка мира в Сингапуре 17:04
УАЗ будет выпускать автомобили без брака 17:02
В Туле построят перинатальный центр 16:58
В Москве ранили ножом поэта Ивана Жданова 16:57
В Московском зоопарке появились птицы-собаки 16:52
Путин обсудит с чиновниками доступность лекарств 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 17:23
Рубрика: Власть

Посадят рядом с адвокатом

Защитники поддержали идею убрать клетки из всех судов
Текст: Иван Петров
Федеральная палата адвокатов России безоговорочно поддержала законопроект, отменяющий использование в залах судебных заседаний клеток и защитных кабин для фигурантов уголовных дел. ФПА направила в Совет Федерации обращение, в котором выражает убежденность, что принятие документа не только позволит устранить проблему отечественного правоприменения, но и приведет к экономии бюджетных средств.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Проект федерального закона о ликвидации судебных клеток был накануне внесен в Госдуму группой сенаторов. Документом статья 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополняется пунктом 3 следующего содержания: "Запрещается помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом". Подразумевается, что подследственный во время судебного заседания будет сидеть за столом рядом со своим адвокатом.

Фото: Depositphotos.com
Следователям запретят приглашать в дело удобных адвокатов
Фото: depositphotos.com
Адвокатам могут разрешить "гонорары успеха"

В адвокатской палате обращают внимание, что ни в одном европейском государстве за пределами бывшего СССР не помещают подсудимых в клетку или стеклянную кабину. "В странах, которые принято считать цивилизованными, это воспринимается как варварство. Европейский суд по правам человека признает такие действия нарушением запрета на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание", - отметили в Федеральной палате адвокатов.

Кроме того, отмечается в обращении, принятие этого закона будет позитивным фактором и с финансовой точки зрения. ЕСПЧ регулярно признает нарушения в действиях российских властей и присуждает значительные денежные компенсации в пользу лиц, подвергшихся такому обращению. Эти суммы исчисляются сотнями тысяч евро ежегодно. Немалых затрат требует и установка защитных кабин в залах судебных заседаний. Все эти расходы возмещаются за счет госбюджета.

"Важно отметить и морально-психологический аспект проблемы. Можно констатировать, что общество в целом уже негативно воспринимает тот факт, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые размещаются в "клетках", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Вопрос о запрете ограждений подняла в июле нынешнего года спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она заявила, что "негуманно" и "недостойно" держать в клетках людей "не обвиненных еще ни в чем". Исключение, по ее словам, должно быть только для самых опасных преступников.

Ни в одном европейском государстве за пределами бывшего СССР не помещают подсудимых в клетку

- Изначально клетки появились в 90-х годах, когда в судах слушались дела жестоких банд и организованных преступных групп, - напоминает заслуженный юрист России Иван Соловьев. - Кроме того, ряд дерзких побегов прямо из залов судов обусловил применение таких средств защиты. Со временем клетки ввиду их явной связи со средневековыми обычаями стали заменять на пластиковые ограждения. Ими сегодня оборудованы большинство залов судебных заседаний. Но такая ситуация, по словам эксперта, противоречит ряду международных соглашений в сфере защиты прав человека, которые подписаны и ратифицированы Россией. "Поэтому исправлять ситуацию потихоньку надо", - заключил Соловьев.

- Абсолютно правильная инициатива - подзащитный должен находиться рядом со своим адвокатом в период судебного разбирательства, а не в клетке, - считает адвокат Алексей Добрынин, напоминая про презумпцию невиновности.

Власть Право Права человека Проблемы адвокатуры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ осудил решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии
Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
Депутаты поддержали идею смягчить наказание за лайки и репосты
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима
Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором