Федеральная палата адвокатов России безоговорочно поддержала законопроект, отменяющий использование в залах судебных заседаний клеток и защитных кабин для фигурантов уголовных дел. ФПА направила в Совет Федерации обращение, в котором выражает убежденность, что принятие документа не только позволит устранить проблему отечественного правоприменения, но и приведет к экономии бюджетных средств.

Проект федерального закона о ликвидации судебных клеток был накануне внесен в Госдуму группой сенаторов. Документом статья 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополняется пунктом 3 следующего содержания: "Запрещается помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом". Подразумевается, что подследственный во время судебного заседания будет сидеть за столом рядом со своим адвокатом.

В адвокатской палате обращают внимание, что ни в одном европейском государстве за пределами бывшего СССР не помещают подсудимых в клетку или стеклянную кабину. "В странах, которые принято считать цивилизованными, это воспринимается как варварство. Европейский суд по правам человека признает такие действия нарушением запрета на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание", - отметили в Федеральной палате адвокатов.

Кроме того, отмечается в обращении, принятие этого закона будет позитивным фактором и с финансовой точки зрения. ЕСПЧ регулярно признает нарушения в действиях российских властей и присуждает значительные денежные компенсации в пользу лиц, подвергшихся такому обращению. Эти суммы исчисляются сотнями тысяч евро ежегодно. Немалых затрат требует и установка защитных кабин в залах судебных заседаний. Все эти расходы возмещаются за счет госбюджета.

"Важно отметить и морально-психологический аспект проблемы. Можно констатировать, что общество в целом уже негативно воспринимает тот факт, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые размещаются в "клетках", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Вопрос о запрете ограждений подняла в июле нынешнего года спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она заявила, что "негуманно" и "недостойно" держать в клетках людей "не обвиненных еще ни в чем". Исключение, по ее словам, должно быть только для самых опасных преступников.

Ни в одном европейском государстве за пределами бывшего СССР не помещают подсудимых в клетку

- Изначально клетки появились в 90-х годах, когда в судах слушались дела жестоких банд и организованных преступных групп, - напоминает заслуженный юрист России Иван Соловьев. - Кроме того, ряд дерзких побегов прямо из залов судов обусловил применение таких средств защиты. Со временем клетки ввиду их явной связи со средневековыми обычаями стали заменять на пластиковые ограждения. Ими сегодня оборудованы большинство залов судебных заседаний. Но такая ситуация, по словам эксперта, противоречит ряду международных соглашений в сфере защиты прав человека, которые подписаны и ратифицированы Россией. "Поэтому исправлять ситуацию потихоньку надо", - заключил Соловьев.

- Абсолютно правильная инициатива - подзащитный должен находиться рядом со своим адвокатом в период судебного разбирательства, а не в клетке, - считает адвокат Алексей Добрынин, напоминая про презумпцию невиновности.