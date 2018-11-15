Отправляясь в кино, стоит помнить о том, что в поттериане действие происходит спустя 65 лет после событий, о которых рассказывается в "Фантастических тварях". Фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" Дэвида Йейтса - вторая часть нашумевшей франшизы, первая, снятая тем же режиссером, вышла в 2016 году. Всего их задумано пять, так что, похоже, еще одно поколение российских детей будет жить при Гарри Поттере. Приготовьтесь рассказывать внукам и правнукам именно эти сказки.

Пока же благодаря новым "Тварям" уже активизировалось движение косплеистов: на премьере число людей, одетых в костюмы персонажей, зашкаливало. В самом фильме на первый план вышли люди и волшебники - маги и магглы; некоторые из них - те еще твари, как оказалось. Из "фантастических" в картине радует полюбившийся Нюхль - достойная конкуренция Еноту из "Стражей Галактики". У Нюхля в новом фильме поистине судьбоносная роль: он впутан в историю с кровными узами. В картине есть потрясающий китайский котодракон Зу Ву. Он, по сути, главная тварь, а заодно и мощный элемент, привлекающий азиатского зрителя. Вторая по значимости главная тварь - птица Феникс.

Задача создателей номер один - разбросать крючки и сети, вовлекающие в последующую поттериану: тут и изобретатель философского камня Николас Фламель, и Хогвартс, и Министерство магии во всей красе, и даже молодая Минерва Макгонагалл, правда, ее авторы крупным планом показать не решились, чтобы зритель не представил себе иную актрису вместо непревзойденной в этой роли Мэгги Смит.

Зато показали и молодого Дамблдора. И как показали! Это, напомним, далеко не первый Дамблдор в истории поттерианы, и когда смотришь на него, видишь прежде всего актера Джуда Лоу - такого, какого все любят, а образ великого волшебника притягивается к нему с большим трудом.

Создателей "Фантастических тварей" можно поблагодарить за то, что перед зрителями в фильме предстал абсолютно новый Джонни Депп. Речь даже не о том, что он - альбинос с разноцветными глазами (фанаты, несмотря на неудобство, надевали на премьере разноцветные линзы и смотрели в них любимое кино). А в том, что актер не выделывается, не хулиганит и не играется, как мы можем видеть во множестве фильмов с его участием: от "Чарли и шоколадная фабрика" до "Пиратов Карибского моря" и "Алисы в Зазеркалье". Депп тут не просто серьезен и ни разу не улыбается. Он - лидер, гуру, переманивает на свою сторону положительных героев, потому что дает им необходимое добро.

Геллерт Грин-де-Вальд - прямая аллюзия на Гитлера; фильм просветит новое поколение и в том, что такое фашизм и как он появляется. "Гитлер-альбинос", манипулятор с разноцветными глазами может быть крайне убедительным и предлагать людям то, в чем они больше всего нуждаются, только вот чем все это обернется? Фашизм в фильме представлен не коричневой чумой, но черными лентами, покрывающими Париж; это одна из наиболее сильных ассоциаций в этой работе.

Нельзя не провести параллелей между Деппом - Грин-де-Вальдом и Файнсом - Волан-де-Мортом. Каждый из актеров примерил образ злодея на себя весьма убедительно. Но Грин-де-Вальд еще и умудрился стать отличным психотерапевтом душ магических существ.

Создателей можно поблагодарить за то, что в фильме перед зрителями предстал абсолютно новый Джонни Депп

Самая слабая часть "Фантастических тварей-2" - увы, сценарий. Если дракон Зу Ву - дань Китаю, то вся сценарная линия - Болливуду: тут и потерянные дети, и невозможная любовь (в ленте сразу три красавицы-актрисы - Кэтрин Уотерстон, Зои Кравиц, Элисон Судол), и разлученные братья и сестры, которые встречаются через много лет, и поиски родителей.

Зритель проникается всеми историями любви, и магия в фильме переходит в плоскость человеческих отношений. Жалость и ностальгия - вот две струны, на которых играет в новинке режиссер Дэвид Йейтс. И все же зрителю, как и читателю, хочется более продуманных сюжетных связей и логического продолжения. Будем надеяться, оно последует.