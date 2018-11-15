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15.11.2018 17:28
Рубрика: Власть

В России могут увеличить возраст для покупки оружия

Текст: Татьяна Замахина
Росгвардия совместно с депутатами и экспертным сообществом предлагает повысить возраст для покупки оружия с 18 до 21 года. Инициатива стала следствием е инцидента в Керченском колледже. Госдума может рассмотреть законопроект на эту тему до конца года.
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости

Предложение было озвучено по итогам первого заседания в Госдуме рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере оборота оружия. Группа была создана как раз после трагедии в Керчи. Напомним, в октябре студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. В результате погибли 20 человек, пострадали более 50-ти.

О предложении на тему повышения возраста продажи оружия журналистам сообщил заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев. "Просим взять законодателей за основу увеличение возраста с 18 до 21 года", - сказал он.
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Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не исключил, что предложения Росгвардии по обороту оружия могут быть оформлены в виде законопроекта и рассмотрены в первом чтении до конца года.

Депутаты, по его словам, приступили к анализу этой и других инициатив Росгвардии. "Хотим до конца года с некоторыми из них уже выйти на первое чтение, это касается оборота оружия", - сказал Пискарев. Он отметил, что рабочая группа будет разрабатывать законодательные предложения по двум направлениям - это вопросы оборота оружия и вопросы частных охранных предприятий.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в России после керченской трагедии должен быть поднят вопрос об увеличении возраста для получения оружия с 18 до, минимум, 25 лет.

"Как можно доверить оружие в 18 лет человеку, который не имеет социального опыта и, может быть, даже еще устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни?" - пояснила она.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди тоже выступала с подобной инициативой, однако с оговоркой. По ее словам, есть регионы, где охота является исторически сложившимся источником заработка. Таким образом, она предлагала дать право повышать возрастной порог именно властям регионов.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Оружие XXI века
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