В России могут увеличить возраст для покупки оружия

Росгвардия совместно с депутатами и экспертным сообществом предлагает повысить возраст для покупки оружия с 18 до 21 года. Инициатива стала следствием е инцидента в Керченском колледже. Госдума может рассмотреть законопроект на эту тему до конца года.

Предложение было озвучено по итогам первого заседания в Госдуме рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере оборота оружия. Группа была создана как раз после трагедии в Керчи. Напомним, в октябре студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. В результате погибли 20 человек, пострадали более 50-ти.

О предложении на тему повышения возраста продажи оружия журналистам сообщил заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев. "Просим взять законодателей за основу увеличение возраста с 18 до 21 года", - сказал он.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не исключил, что предложения Росгвардии по обороту оружия могут быть оформлены в виде законопроекта и рассмотрены в первом чтении до конца года.

Депутаты, по его словам, приступили к анализу этой и других инициатив Росгвардии. "Хотим до конца года с некоторыми из них уже выйти на первое чтение, это касается оборота оружия", - сказал Пискарев. Он отметил, что рабочая группа будет разрабатывать законодательные предложения по двум направлениям - это вопросы оборота оружия и вопросы частных охранных предприятий.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в России после керченской трагедии должен быть поднят вопрос об увеличении возраста для получения оружия с 18 до, минимум, 25 лет.

"Как можно доверить оружие в 18 лет человеку, который не имеет социального опыта и, может быть, даже еще устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни?" - пояснила она.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди тоже выступала с подобной инициативой, однако с оговоркой. По ее словам, есть регионы, где охота является исторически сложившимся источником заработка. Таким образом, она предлагала дать право повышать возрастной порог именно властям регионов.