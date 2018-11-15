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15.11.2018 22:34
Рубрика: Экономика

Узнаем, что едим

Татьяна Голикова: На продуктах появятся спецзнаки, которые позволят оценить их качество
Текст: Марина Гусенко, Ирина Невинная, Татьяна Панина
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Столичный выпуск №7721 (258)
В интернете появится специальный раздел, где можно будет узнать о качестве продуктов питания, которые продаются в российских магазинах. А через три года планируется пересмотреть состав потребительской корзины. В минтруде уже создана рабочая группа.

Об этом, а также о переменах в образовании, здравоохранении, об индексации материнского капитала и многом другом, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Алексеевна, а кто будет вести реестр по качеству продуктов? Кто будет поставлять информацию? О каких продуктах идет речь?

Татьяна Голикова: Эта работа будет поручена Роспотребнадзору. С помощью своих лабораторий, которые есть во всех 85 регионах, ведомство будет проводить исследования продуктов "с полок", предлагаемых торговлей нашим людям, для объективной оценки заявленного на маркировке состава.

Вся информация будет публиковаться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.

Более того, в рамках уже теперь принятого Госдумой во втором чтении бюджета на три предстоящих года мы предусматриваем финансовые ресурсы для дооснащения лабораторий Роспотребнадзора, чтобы они имели возможность проводить такую оценку качества продуктов в соответствии с международными методиками, которая нам необходима.

Рацион питания в школах и больницах планируют пересмотреть

Плюс Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи уже проводит методологическую и просветительскую работу по качеству продуктов. И он ее продолжит.

На продуктах появятся специальные идентификационные знаки, которые позволят оценивать их качество. К 2024 году мы планируем, что примерно 30 миллионов россиян получат дополнительную информацию по качеству продуктов питания.

Все это очень важно для того, чтобы влиять на такие чувствительные для нас темы, как ожирение, а это последствие потребления продуктов с повышенным содержанием углеводов, жира. А также на снижение распространения диабета, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний.

Фото: depositphotos.com
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Ожирение уже получило размах национального бедствия?

Татьяна Голикова: Знаете, у нас, как у страны, не самые плохие показатели в этом смысле, но все-таки есть тенденция к ухудшению. И это тревожит. На данный момент ожирением в России страдают 14 процентов мужчин и 26 процентов женщин. Понятно, что по разным категориям возрастов это выглядит по-разному.

Так что разъяснительную работу и проверки качества продуктов питания будем вести. Одновременно мы планируем серьезно заняться рационами питания в школах, их пересмотром, в больничных учреждениях, а также присутствием на рынке биологически активных добавок. У нас здесь наполеоновские планы.

А они выполнимы?

Татьяна Голикова: Вполне. Компетенция и ресурс, который вобрал в себя Роспотребнадзор, на мой взгляд, являются достаточными, чтобы качественно выполнить все задуманное.

К 2024 году планируется, что примерно 30 миллионов россиян получат дополнительную информацию по качеству продуктов питания

Уточняющий вопрос. А будете ли вы проверять ту воду, которая течет из крана? Это входит в вашу программу? Ее качество тоже важно.

Татьяна Голикова: Безусловно, воду будем тоже проверять, но только ту, которая продается в магазинах. А что касается воды из крана, то это другой проект.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Проверять будете продукты только отечественного производства?

Татьяна Голикова: Все, которые находятся на прилавках.

Татьяна Алексеевна, планируется ли пересмотреть состав потребительской корзины, на которую ориентируется расчет прожиточного минимума? Сейчас ее формула такова, что если дешевеют продукты (например, овощи в сезон), то снижается и стоимость всей корзины. А ведь в эту сумму входят еще и промтовары, плата за ЖКХ и прочие.

Татьяна Голикова: Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Например, повысить ценность минимального набора за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время - снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и другие жиры.

Фото: depositphotos.com
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Что касается соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, предусмотренные в потребительской корзине, то оно будет уточнено с учетом изменений в структуре потребительских расходов малоимущих домашних хозяйств.

Региональные потребительские корзины тоже пересмотрят?

Татьяна Голикова: Да. А для разработки новой потребительской корзины в целом по Российской Федерации в минтруде создана рабочая группа, в которую вошли представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзы, представители объединений работодателей и научных организаций.

Полностью "Деловой завтрак" с вице-премьером Татьяной Голиковой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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