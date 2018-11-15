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15.11.2018 17:48
Рубрика: Экономика

Фри больше

В России появится дюжина новых сортов качественной картошки
Текст: Алена Узбекова
Минсельхоз до конца 2018 года направит 614 миллионов рублей на развитие семеноводства картофеля. Президиум совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства утвердил 31 проект по селекции картофеля из 20 регионов.

"Чипсы, фри и подобные продукты на 80 процентов производятся из сортов зарубежной селекции", - рассказал "РГ" исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Так, до недавнего времени весь картофель в сети "Макдоналдс" был импортный, российский не выдерживал требования по содержанию сахаров и длине клубней.

Фото: ТАСС/ Алексей Павлишак
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В магазинах предлагался чистый калиброванный картофель из Египта, в то время как часть нашего урожая гнила на полях. Но ситуация постепенно меняется. "Например, запущенный в Липецке завод по производству картофельных полуфабрикатов из отечественного сырья глобально должен закрыть все проблемы по этим направлениям, - отметил Алексей Красильников. - Заявленный объем по переработке сырья в Липецке - 200 тысяч тонн, из них чистого, порезанного для изготовления картофеля фри - 120 тысяч тонн. Годовая потребность у точек "Макдоналдс" в России - 50-55 тысяч тонн. То есть Россия может полностью закрыть сегодня потребности в сырье у этой и других сетей. Другое дело, что "Макдоналдс" не хочет оставаться с одним поставщиком и сохраняет свои контракты с Польшей и Нидерландами".

Между тем в этом сезоне на фоне неблагоприятной погоды в Европе предполагается даже экспорт российского картофеля на рынок Евросоюза.

К 2025 году должно быть выведено не менее 12 новых конкурентоспособных сортов картофеля, а от предприятий, получающих господдержку, ждут не менее 18 тысяч тонн качественных клубней. "В идеале российский картофель должен быть вкуснее, дешевле и иметь хороший товарный вид", - говорит эксперт.

Сейчас чипсы и картофель фри на 80 процентов производятся из сортов зарубежной селекции

В 2019 году подобные проекты будут утверждены и по направлениям "селекция и семеноводство сахарной свеклы", "создание отечественных конкурентоспособных кроссов мясной птицы". Кроме того, минсельхозу поручено начать работу по увеличению объемов отечественных кормов для животных и созданию отечественных конкурентоспособных пород свиней.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз
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