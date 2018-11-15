В Сеуле проходит красочный фестиваль фонарей

В самом центре Сеула, вдоль ручья Чхонгечхон, дорожки у которого пользуются большой популярностью в качестве места для прогулок, выстроились десятки больших фигур из картона, пластика и папье-маше. Это проходит Фестиваль фонарей. Особенно красочно все выглядит в темное время суток, когда внутри каждого из фонарей включается подсветка, превращая окрестности в арену, где развернулось красочное и завораживающее зрелище.

Фестиваль фонарей в Сеуле проходит каждый год, постоянно меняя тематику. В этом году отмечается 10-летний юбилей этого мероприятия, что позволило подвести некоторые итоги и подумать о перспективах. Наверное, именно поэтому тематикой фестиваля в этом году стал сам Сеул - его история, настоящее и будущее.

Организаторы предлагают всем немножко поностальгировать о прошлом, окинуть общим взглядом нынешний облик южнокорейской столицы и помечтать о том, что будет некоторое время спустя.

Открывает все в самом начале большой фонарь в виде цифры "10", символизирующий юбилейный год этого фестиваля, который завоевал большую известность и популярность, как в Корее, так и за рубежом. В этом году девизом фестиваля стало выражение "Волнительные впечатления от Сеула текут в виде света".

Продолжает начальную часть "парада фонарей" инсталляция-копия Сеульского вокзала, которая названа очень символично - "Место отправления в будущее". Здесь вам предлагают мысленно сесть в "световой поезд", который унесет вас в будущее. Интересно, что в некоторой степени это связано с Россией. Фонарь-вокзал символизирует надежду на то, что корейцы в будущем смогут из Сеула на поезде проехать через Северную Корею, когда их железные дороги соединяться с российской Транссибириской магистралью, а уже по ней, проехав через всю Россию, домчатся до Европы, вплоть до Великобритании.

После этого вступления разворачивается тема "Сеула будущего", где люди, умело используя новые технологии, смогут реализовывать свои мечты и при этом жить в гармонии с природой, о которой надо постоянно заботиться.

Пройдя дальше вдоль ручья и помечтав о будущем, вас приглашают вспомнить прошлое, посмотрев на фонари в виде старых трамваев, автобусов, где стоят фигурки корейцев в старой школьной форме и одетые по моде, которая была несколько десятилетий назад.

Завершающая часть программы посвящена тому, без чего не может существовать "Сеул будущего", а именно традициям и культуре. Там расположены фонари в виде некоторых исторических достопримечательностей, персонажей известных легенд и мифов.

Фестиваль продлится вплоть до 18 ноября.