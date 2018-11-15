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Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали опасения США проиграть войну России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление Конгресса США о риске потерпеть поражение в случае возможной войны с Россией или Китаем.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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По его словам, если участники возможного военного конфликта применят ядерное оружие, то не будет ни проигравших, ни победителей, пишет РИА Новости. "Чем думать о вооружении, лучше начать встречи и консультации для заключения договоров, например, о разоружении, сокращении наступательных вооружений", - заявил сенатор.

По его мнению, Вашингтон пытается развязать гонку вооружений, а президент США Дональд Трамп пытается обеспечить военными заказами мощные корпорации. Джабаров убежден, что это ошибочный путь, рано или поздно придется сесть за стол переговоров.

Напомним, в США опубликован доклад специальной комиссии по стратегии национальной обороны. В нем эксперты утверждают, что военное превосходство США сильно сократилось и достигло опасного уровня. Страна рискует потерпеть поражение в случае военных конфликтов с Россией или Китаем.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США
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