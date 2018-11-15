В Бишкеке в рамках пилотного проекта уже установили камеры на некоторых перекрестках. Фото: Евгения Евреинова

Договор о реализации в республике первого этапа проекта "Безопасный город" подписан. Камеры видео- и фотофиксации нарушений на 38 перекрестках столицы и 52 так называемых стационарных рубежах установит российская компания "Вега". Произойти это должно не позже чем через 90 календарных дней после подписания документа.

Как сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи КР, "Вега" уже внесла на депозитный счет ведомства около 246 миллионов рублей в качестве гарантийного обеспечения исполнения договора. Стоимость всего проекта составляет 2,32 миллиарда сомов.

Ранее межрайонный суд Бишкека удовлетворил иск Госкомсвязи. В комитете не согласились с решением межведомственной комиссии по жалобам отменить результаты тендера по "Безопасному городу". В комиссию обратился проигравший участник торгов, заявивший, что у победителя - компании "Вега" - нет соответствующего опыта для реализации подобных проектов.

Свои расходы россияне будут возмещать, получая часть взимаемых с автовладельцев штрафов за нарушения правил дорожного движения. По словам председателя Государственного комитета информационных технологий и связи КР Бакыта Шаршембиева, речь идет о сумме до 220 сомов с каждого оплаченного штрафа.

Как отметил заместитель гендиректора российской компании Сергей Калмыков, первые установленные на перекрестках комплексы начнут работать через три месяца. "Расходы окупятся, как мы надеемся, через пять лет", - сказал он.