ВАДА объявило дату визита делегации в Россию

Стала известная дата визита делегации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Россию. Она была названа на заседании Совета учредителей организации, которое проходит в Баку.

Представители ВАДА посетят нашу страну 28 ноября, их цель - визит в Московскую антидопинговую лабораторию. Он будет осуществлен в рамках соглашения российской стороны с ВАДА о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В сентябре, напомним, РУСАДА вновь получило статус соответствия кодексу ВАДА, однако это было сделано при условии последующего соблюдения определенных требований. Главное из них касалось необходимости обеспечить представителям ВАДА доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. В противном случае РУСАДА будет вновь отстранено.