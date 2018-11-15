Великобритания закупит у США 17 истребителей F-35B

Лондон удвоит парк истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, заключив контракт на покупку дополнительно 17 самолетов. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте Минобороны Великобритании.

"17 новых истребителей F-35B будут поставлены в период с 2020 по 2022 год", - сказано в сообщении военного ведомства Британии.

Отмечается, что новые самолеты дополнят уже существующие 16 F-35 на базе Королевских ВВС Мархэм. Ранее Великобритания заключила контракт на покупку еще двух американских F-35.