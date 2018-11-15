Вячеслав Кравченко покинул пост замминистра энергетики

Вячеслав Кравченко, курировавший до сих пор развитие рынка электроэнергетики в федеральном министерстве энергетики, покинул пост заместителя министра по собственному желанию. Распоряжение об этом 14 ноября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

О новом месте работы Вячеслава Кравченко не сообщается, кто будет его преемником, пока тоже неизвестно. В Минэнерго он курировал департамент развития электроэнергетики, который с 2013 года возглавляет 39-летний Павел Сниккарс.

Вячеславу Кравченко 51 год, по образованию - юрист. С 1993 года работает в сфере электроэнергетики. В 1998-2001 годах возглавлял управление в Федеральной энергокомиссии РФ, в 2001-2004 руководил департаментом в министерстве экономического развития и торговли РФ, затем перешел на работу в Минпромэнерго РФ. В Минэнерго пришел из НП "Совет рынка" в 2013 году сразу на должность заместителя министра.