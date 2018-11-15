Владимир Морозов установил рекорд Кубка мира в Сингапуре

Российский пловец Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый соревновательный день заключительного этапа Кубка мира, который проходит в Сингапуре.

Лидер сборной России после пяти этапов возглавляет общий зачет кубковой серии и является главным претендентом на итоговую победу.

Сегодня Морозов приблизился к завоеванию почетного титула. Он финишировал первым на дистанции 50 метров вольным стилем, установив рекорд Кубка мира (20,48 секунды). Второй результат показал американец Майкл Эндрю (20,94), третий - австралиец Кайл Чалмерс (21,06).

Чемпионкой в Сингапуре также стала Юлия Ефимова. На дистанции 200 метров брассом она выиграла с результатом 2.16,05 секунды. Второй бортика коснулась китаянка Е Шивэнь (2.18,39), "бронза" досталась еще одной россиянке Виталине Симоновой (2.20,96).

Напомним, что в 2016 году Владимир Морозов стал первым российским пловцом, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. В прошлом сезоне он остался на втором месте.