Владимир Поткин: В шахматах романтика уступает прагматизму

Пройдена треть дистанции мачта за звание чемпиона мира по шахматам, проходящего в Лондоне между действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном и претендентом, американцем итальянского происхождения Фабиано Каруаной (США). Счет пока ничейный - 2:2. Никто из игроков не хочет уступать, но в то же время пока не оказывается способным вырваться вперед. И хотя сам чемпион Карлсен считает сложившуюся картину "закономерной", зрители и шахматные любители задаются одним главным вопросом: когда будут результативные партии? На этот и многие другие вопросы ответил тренер сборной России и секундант Сергея Карякина на матче против Карлсена в Нью-Йорке (в 2016 году) гроссмейстер Владимир Поткин.

Владимир, можно ли сказать, что сейчас повторяется история битвы Карлсен-Карякин 2016 года?

Владимир Поткин: Повторяется пока только счет. Сергей был уверен в себе и уже в первых партиях матча играл более хладнокровно. Мы были готовы к тому, что Магнус попытается вырваться вперед, и Сергей всегда держал этот сценарий в уме. Совершенно четкая психология: на старте не должно быть эйфории и желания поскорее забить гол. Когда Магнус потерял чувство опасности, Сергей повел в счете.

В первой партии этого матча норвежец тоже принимал активные попытки захватить лидерство…

Владимир Поткин: Очевидно, опыт Магнуса, для которого это уже четвертый по счету матч за мировое первенство, позволяет говорить о преимуществе его психологической подготовки. Поэтому уже в первой партии он агрессивно разыграл дебют, прицелившись на победу. Именно эта партия на данный момент является наиболее зрелищной из четырех. Психологический дискомфорт Фабиано в сочетании с блестящей игрой Магнуса могли склонить чашу весов в пользу чемпиона. Одержи Карлсен победу, и это обернулось бы катастрофой для претендента. Однако не думаю, что Магнус долго переживал об упущенном "голевом моменте". Для него важнее ощущение своего превосходства над соперником.

Полагаете, ощутить превосходство Карлсену удалось? В начале дистанции Каруана не выглядел слишком убедительно.

Владимир Поткин: Начало матча на первенстве мира - всегда большое испытание как для претендента, так и для чемпиона, но для претендента особенно. Новая обстановка, большое внимание прессы, вспышки камер, интерес со всего мира. В рутинной жизни шахматисты подобным не слишком забалованы. Необходимо привыкнуть. И если первая партия сложилась для Каруаны неудачно, то в четвертой он показал образцовую игру против Магнуса черным цветом. Не только делал каждый ход максимально жестко и "в кость", но и заметно уменьшил контроль над расходованием времени. Каруана прогрессирует по ходу матча и вне сомнения это влияние тренерского штаба, которое провело работу над ошибками очень оперативно. Каруана в начале матча и Каруана после пройденного отрезка - два абсолютно разных игрока.

Может быть, со стороны Каруаны было расточительностью выступать в большом количестве серьезных турниров накануне матча? У Сергея Карякина формат подготовки проходил в куда более свободном от игр режиме.

Владимир Поткин: Думаю, на каждого шахматиста свой сугубо индивидуальный подход. Сергей наметил цель и вместе с тренерским штабом выводил себя перед Нью-Йорком на пик формы. Я с удовольствием вспоминаю эту эффективную работу с большими профессионалами своего дела Юрием Дохояном и Александром Мотылевым. Подготовка на высшем уровне это тонкая материя. Как только механизм работы налаживается, большие победы начинают приходить одна за другой.

Касаемо Каруаны, его успешную серию выступлений в этом году я считаю спортивным подвигом. Через несколько дней после выигрыша в турнире претендентов Фабиано отправляется из Берлина в Баден-Баден, где одерживает блестящую победу в турнире "Гренке классик", опережая Карлсена. А осенью перед матчем Фабиано, как и Сергей два года назад, сыграл на Олимпиаде. Думаю, у претендента еще много энергии. Он молод и выглядит спортивно.

Когда же можно ожидать появление результативных партий и переломного момента в матче? Долго еще продлится "разведка"?

Владимир Поткин: Я бы не стал называть происходящее "разведкой". Просто, поймите, класс игры шахматистов слишком высок, чтоб получилась результативная партия. Здесь самое главное не пропустить удар. Так что романтика уступает прагматизму. Магнус любит делать упор на классические построения с множеством небольших нюансов. Он с филигранной точностью в них ориентируется за доской. Такой дебют дает ему больше выбора, а уровень подготовки Каруаны - снижает. Безусловно 6-ая и 7-ая партии, где Магнус два раза подряд будет играть белым цветом, должны ответить на вопрос об амбициях чемпиона. Ему будет необходимо найти абсолютно новый подход, удивить соперника, вывести свою интуицию и фантазию на первый план. В то же время Каруане пока отлично удавалось полностью нейтрализовать белый цвет Магнуса.

Владимир, какова сейчас шахматная обстановка в Москве? Вот, Вам, например, удалось попробовать себя в новой роли шахматного комментатора?

Владимир Поткин: Для меня большая честь комментировать главный поединок двухлетия с Юрием Дохояном на канале Матч ТВ. Очень здорово, что телевидение выделило столько времени для прямого эфира. Мы часто сравниваем события в Лондоне с тем, что происходило два года назад в Нью-Йорке. Тогда мы были в эпицентре событий, сейчас делимся своим опытом с телезрителями.

Знаю, что Александр Грищук и Ян Непомнящий по собственной инициативе ведут в интернете свои трансляции, находясь в Москве и не выходя из дома. Это невероятное зрелище, поскольку Ян и Александр имеют большой опыт игры против Магнуса и Фабиано. У Яна на данный момент личный счет игр в "классику" с Магнусом 3:0.

Встречались ли Вы с Карлсеном и Каруаной в жизни и за доской?

Владимир Поткин: Расскажу одну забавную историю. Несколько лет назад (когда Фабиано Каруана еще выступал под итальянским флагом, - прим. "РГ") я играл с Фабиано за одну команду. Она была наполовину представлена московскими шахматистами. Наши "мозговые штурмы" проходили в непринужденной обстановке, общались мы на русском языке. Наш капитан Александр Злочевский, проживший долгое время в Италии, специально для Каруаны усердно переводил все на итальянский. Фабиано очень эмоционально реагировал и явно получал от этого удовольствие. Только после турнира мы узнали, что Фабиано практически не знает итальянского языка…

Пятая партия поединка между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной состоится сегодня, 15 ноября. Начало в 18:00 по московскому времени.