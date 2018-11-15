Владимир Путин побеседовал "на ногах" с вице-президентом США Майком Пенсом

Президент России Владимир Путин обсудил "на ногах" несколько важных вопросов стратегической безопасности с вице-президентом США Майком Пенсом.

В частности, они коснулись темы выполнения договора СНВ-3, передает РИА Новости.

"Одна из ключевых проблем, безусловно, - это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с договором СНВ-3", - цитирует агентство заявление российского лидера. Кроме того, необходимо проследить, как будет решаться ситуация с ДРСМД. Оба эти вопроса, а также проблемы экономических взаимоотношений РФ и США планируется обсудить на встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.

Кроме того, глава РФ подчеркнул готовность к восстановлению полномасштабного диалога с Соединенными Штатами в той же мере, в которой к нему готова американская сторона. Однако все недружественные, в том числе, санкционные шаги сказываются на графиках встреч глав двух государств.