Путин ответил на критику прошедших выборов в ДНР и ЛНР

Прошедшие 11 ноября выборы в Донбассе были неизбежны и стали реакцией населения на происходящие события. Такое заявление в ходе брифинга по итогам саммита в Сингапуре сделал президент РФ Владимир Путин.

Комментируя позицию западных стран, которые осуждают выборы в Донбассе, глава российского государства подчеркнул, что первую очередь нужно осуждать убийства на данных территориях, а не избирательный процесс как таковой.

"Мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик. Сначала нужно осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные", - сказал президент.

Напомним, выборы в Донбассе состоялись 11 ноября. После подсчета протоколов в самопровозглашенной Луганской народной республике победил Леонид Пасечник с результатом 68,3% голосов, в Донецкой победу одержал Денис Пушилин - 60,85% голосов. Киев назвал выборы нелегитимными и заявил, что прошедшее голосование идет вразрез с минскими соглашениями.

Комментируя этот вопрос в Сингапуре, Владимир Путин подчеркнул, что именно украинские власти пока не сделали ничего для выполнения минских договоренностей, напомнив, что даже закон об особом статусе Донбасса так и не вступил в силу.

"Как - будто так и надо. Все ждут от России исполнения минских договоренностей. А то, что киевские власти ничего не делают, этого никто предпочитает не замечать", - заявил президент РФ.