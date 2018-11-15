В МВД Киргизии рассказали, какие функции будут выполнять Внутренние войска (ВВ) республики. Указ об их выводе из состава Национальной гвардии подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Внутренние войска Киргизии, входившие в состав министерства внутренних дел КР, в рамках реформы Вооруженных сил в 2014 году были включены в Национальную гвардию, которая, в свою очередь, стала структурным подразделением Генерального штаба.

Не последнюю роль в этом сыграло давление со стороны неправительственных правозащитных организаций и депутатов, требовавших вообще ликвидировать ВВ. Стоит отметить, что незадолго до того, как было принято решение о переводе, в одной из частей внутренних войск произошло чрезвычайное происшествие. Ее самовольно покинули 39 военнослужащих по причине неуставных отношений.

Остроту случившемуся придавал тот факт, что часть располагалась на территории госрезиденции "Ала-Арча", в которой проживают руководители республики. В Государственном комитете нацбезопасности тогда заявили, что непосредственной охраной объекта военнослужащие ВВ не занимались. Их задачей было поддержание в порядке территории.

Замять скандал не удалось - история быстро стала известна общественности. И именно она, как полагают эксперты, стала катализатором принятия решения о включении Внутренних войск в Нацгвардию. Предложения вместо этого провести их полноценную реформу не были услышаны руководством страны.

По какой же причине Внутренние войска через четыре года вернули в МВД? Как сказано в указе президента Сооронбая Жээнбекова, главная цель - "повышение государственной системы обеспечения общественного порядка, безопасности личности и общества. Нахождение Внутренних войск в составе Национальной гвардии Вооруженных сил ограничивает их потенциал и возможности при решении служебно-боевых задач".

"Обеспечение конституционных прав и свобод граждан, защита интересов личности, общества и государства, а также охрана объектов государственной важности являются важнейшим условием достижения целей осуществляемой масштабной реформы по совершенствованию системы обеспечения внутренней безопасности", - говорится в документе.

Известный республиканский политолог Токтогул Какчекеев, выступавший против передачи ВВ в состав Нацгвардии, комментируя указ главы государства, подчеркнул: "Четыре года назад решение лоббировалось непрофессионалами, которые дальше своего носа не видят. Насколько мне известно, в качестве примера они приводили опыт США, в которых Нацгвардия выполняет функции внутренних войск. Но сравнивать нашу действительность и американскую нельзя, тем более с учетом факторов, которые сегодня угрожают стабильности в стране. Видимо, в руководстве страны это поняли и отыграли назад. Теперь предстоит проделать большую работу. В том числе и на законодательном уровне".

- Нужны нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать цели и задачи ВВ, -пояснил свою точку зрения корреспонденту "РГ" эксперт. - Просто взять прежний закон и переписать его не получится. Время сейчас жесткое, и обстановка может измениться в любой момент. У военнослужащих должна быть законная возможность реагировать соответственно.

В министерстве внутренних дел тем временем уже представили законопроект о внутренних войсках МВД КР. Обращает на себя внимание то, как разработчики документа изменили раздел "Применение Внутренними войсками мер принуждения". В законе от 1994 года -том самом, на который опирались ВВ до перевода в Нацгвардию, - в этом разделе было шесть статей: "Условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники", "Применение физической силы", "Применение специальных средств", "Применение оружия", "Применение боевой техники", "Гарантии личной безопасности военнослужащего внутренних войск". В них подробно расписывалось, к примеру, о каких специальных средствах идет речь -резиновых дубинках, слезоточивом газе, наручниках, водометах, бронемашинах, служебных собаках. Или в каких случаях военнослужащие могут применять оружие. Это, кстати, запрещалось делать в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления либо группового нападения, угрожающего жизни людей.

Разработчики же нового законопроекта оставили только одну статью - "Условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники". Зато в ней появился такой пункт: "В случае, если избежать применения физической силы, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники невозможно, военнослужащие Внутренних войск обязаны принять все возможные меры для обеспечения безопасности граждан и стремиться причинить наименьший вред их здоровью, чести, достоинству и имуществу, а также принять меры по оказанию пострадавшим медицинской помощи".

Раньше говорилось только об оказании доврачебной помощи лицам, получившим телесные повреждения.

В целом же задачи, которые ставятся перед Внутренними войсками, остались теми же, что и четыре года назад. Это охрана общественного порядка, стратегических объектов и специальных грузов; участие в обеспечении режимов чрезвычайного и военного положения, в ликвидации незаконных вооруженных формирований, террористических групп, организаций сепаратистов и религиозных экстремистов (последних двух категорий в старом законе нет. - Прим. ред.); участие в мероприятиях по блокированию района массовых столкновений и локализации конфликтов противоборствующих сторон, в спасении и эвакуации населения, проведении аварийно-спасательных и других неотложных действий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; содействие организациям здравоохранения и ветеринарии в очагах эпидемий, эпизоотий и в других карантинных мероприятиях; участие в территориальной обороне республики.

Скорее всего, рассмотрение законопроекта в парламенте начнется уже в следующем году. В случае его одобрения депутатами и подписания президентом КР будут возвращены, как сказано в указе главы государства, "ранее переданные Национальной гвардии штаты, документация, здания, сооружения, материально-технических средства и иное имущество".

Справка "РГ"



В ночь с 23 на 24 августа 1999 года подразделение Внутренних войск, дислоцировавшееся в Баткене, вступило в первый в истории республики бой с международными террористами. Третьего июля 2006 года правительство КР постановило считать 24 августа Днем Внутренних войск страны.



Кстати



В новом законопроекте подробно расписываются полномочия военнослужащих Внутренних войск КР. Они в пределах своей компетенции смогут, в том числе, требовать от граждан и должностных лиц соблюдения общественного порядка, участвовать в предотвращении преступлений, проступков и нарушений, а в случае невыполнения этих требований применять предусмотренные нормативными правовыми актами меры принуждения; проверять у физических лиц документы, удостоверяющие их личность, при подозрении в совершении преступлений, проступков и нарушений; принимать необходимые меры по обеспечению сохранности следов преступлений, проступков и нарушений до прибытия представителей органов дознания и следствия; задерживать и доставлять в органы внутренних дел лиц, совершивших преступления, проступки и нарушения или покушающихся на их совершение; задерживать военнослужащих, нарушающих общественный порядок, и передавать их военным комендантам или командирам соответствующих воинских частей; производить при выходе (въезде) в места проведения охранных, массовых мероприятий досмотр физических лиц, их вещей, транспортных средств и провозимых грузов, в том числе с применением технических средств, не допускать в места их проведения лиц и транспортные средства с запрещенными предметами и вещами.