Во втором фильме про "Фантастических тварей" тварями становятся люди

Фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" Дэвида Йейтса - вторая часть нашумевшей франшизы (картина "Фантастические твари и где они обитают", снятая этим же режиссером, появилась в 2016 году) - выходит в российский прокат. Ну что сказать - еще одно поколение российских детей будет жить при Гарри Поттере. И не только российских. И не только детей.

Судите сами. Первая книга Джоан Роулинг про Гарри Поттера вышла в 1997 году. Первые ее читатели уже могут пить не только сливочное пиво в Косом переулке - им уже 21. За это время появилось еще семь книг и почти столько же фильмов, причем большинство из них снимал Дэвид Йейтс, который подошел поттериане, как волшебная палочка своему владельцу. И в какой-то момент все, кто имеют отношение к книге и кино - в первую очередь сами Роулинг и Йетс - снимают такие приквелы поттерианы, после которых не подсесть на эту книгу даже 10 -летнему малышу, который ничего не знал о мальчике-маге со шрамом раньше - невозможно. Они еще раз берут уже нового читателя за руку и вводят в этот волшебный мир. Да, речь - о первом и втором фильмах про фантастических тварей. А поскольку всего их задумано пять - приготовьтесь рассказывать внукам, детям и правнукам именно эти сказки. Хотя в России и были возмущения старшего поколения, когда вышла первая книга Роулинг, мол, зачем нашим детям Гарри Поттер - пусть читают "Конька-Горбунка", реальность все расставила по-своему. Хотя... Новый "Конек-Горбунок" в России также снимается. И замыслы у его создателей впечатляющие. Посмотрим - понадобятся ли ему сиквелы и приквелы.

Что касается нового фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", благодаря которому уже активизировалось движение косплеистов - только на премьере число людей, одетых в костюмы персонажей, просто зашкаливало, и который обещает показать впечатляющие результаты в прокате, тварей в нем меньше, чем хотелось бы. На первый план вышли люди и волшебники - маги и маглы. И, как оказалось, некоторые из них - те еще твари. Из "фантастических" в картине радует полюбившийся Нюхль - достойная конкуренция Еноту из "Стражей Галактики". У Нюхля в новом фильме поистине судьбоносная роль - он окажется впутанным в историю с кровными узами. В картине есть потрясающий китайский котодракон зу-ву - он, по сути, главная тварь, а заодно и мощный элемент, привлекающий азиатского зрителя. Вторая по значимости главная тварь - Птица-Феникс. И, конечно же, чудесное растение, которое неотступно следует за главным героем Ньютом Саламандером (так звучит фамилия Скамандер в российском переводе), почти как росток дерева Грут в тех же "Стражах Галактики". Здесь это - лечурка Пикетт. Появляется еще и зеленый подводный келпи - настолько коротко, что даже непонятно, кто это и зачем. Скорее всего - для того, чтобы произвести впечатление.

В новом фильме на первом плане задача - разбросать крючки и сети, вовлекающие в последующую поттериану: тут и изобретатель философского камня Николас Фламель (при его появлении в кадре зал плачет от счастья, это как Магистр Йода в "Звездных войнах"), и Хогвартс, и Министерство Магии во всей красе, и даже молодая Минерва Макгонагалл - правда, показать крупным планом ее лицо не решились - все же Мэгги Смит - непревзойденная в этой роли. А вот молодого Дамблдора показали, да еще как. В этой роли - Джуд Лоу. И, конечно, когда смотришь на него - а это, напомним, далеко не первый Дамблдор в истории поттерианы, видишь, прежде всего, актера Джуда Лоу такого, какого все любят, и к которому образ великого волшебника притягивается с большим трудом.

Зато можно благодарить "Фантастических тварей" (оба фильма, и во втором благодарность лишь усиливается) за то, что в них абсолютно новый Джони Депп. Речь даже не о том, что он - альбинос с разноцветными глазами (фанаты несмотря на неудобство, понадевали на премьере разноцветные линзы и смотрели в них кино). А в том, что актер - не выделывается, не хулиганит и не играется - как мы можем наблюдать во множестве фильмов с его участием - от "Чарли и шоколадной фабрики" до "Пиратов Карибского моря" и "Алисы в Зазеркалье". Депп тут не просто серьезен и ни разу не улыбается. Он - лидер, гуру, и без всяких шуток ведет за собой. Он переманивает на свою сторону дорогих сердцу положительных героев, потому что дает им необходимое добро.

Сколько зла произрастает из кажущегося поначалу добра - планета таких примеров знает немало. И "Фантастические твари" в этом смысле можно назвать "Фанатическими тварями" - у Геллерта Грин-де-Вальда прямая аллюзия с Гитлером. Фильм просветит новое поколение и в том, что такое фашизм, и как он появляется. "Гитлер-альбинос" с разноцветными глазами может быть крайне убедительным и предлагать людям то, в чем они больше всего нуждаются, мастерски манипулируя этим. Но чем все обернется? В фильме, основное действие которого происходит в Париже, фашизм представлен не коричневой чумой, но черными лентами, покрывающими город, и это - одна из наиболее сильных ассоциаций в этой работе.

Конечно, нельзя не провести сравнения между Деппом-Грин-де-Вальдом и Файнсом-Волан-де-Мортом. Каждый из актеров примерил образ злодея на себя весьма убедительно. Но Грин-де-Вальд еще и умудрился стать отличным психотерапевтом душ магических существ. А они в нем нуждались, и все оттого, что самая слабая часть "Фантастических тварей-2"- это сценарий. Если хвостатый дракон зу-ву - дань Китаю, то вся сценарная линия - дань Болливуду. Индийские страсти, которым позавидовала бы любая болливудская мелодрама, составляют основу фильма. Тут и потерянные дети, и невозможная любовь (в ленте сразу три красавицы-актрисы - Кэтрин Уотерстон, Зои Кравиц, Элисон Судол), и разлученные братья и сестры, которые встречаются через много лет. И поиски родителей. Монстр Криденс, который разрушал целые города в первой части (да, он - выжил!), оказывается просто несчастным сиротой, потерянным в этом мире. Его, еще и хорошо сыгранного красавцем Эзрой Миллером, нельзя не пожалеть. Зритель проникается всеми родственными историями любви, и магия в фильме переходит в плоскость человеческих отношений, хотя поклонники ждут, что она проявится в другом. Пожалуй, стоит посоветовать и создателям программы "Жди меня" сходить на "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" в особом порядке. И вот, играя на этих струнах, и действуют в фильме представители зла и добра. В конце концов насмотренный зритель приходит к выводу, что "Фантастических тварей 2" нельзя не сравнить с еще одной прибыльной кинофраншизой - "Люди Икс", в которой также ведется борьба за неокрепшие души молодых людей обладающих магическими способностями, при этом делается ставка на их детские травмы.

Жалость и ностальгия - вот две струны, на которых играет в новинке Дэвид Йейтс. Он добавляет в картину персонажей из поттерианы, например, таких, как змея Нагайна (здесь она - в образе азиатской красавицы, ее играет Клаудия Ким), чтобы пробудить искателей в каждом фанате книги о Поттере. Но чувства поклонников порой оказываются "в раздрае". Как быть? Если по книге о Поттере у Дамблдора существует брат, который держал таверну в Косом переулке, а сестра была обскурией, то есть существом - волшебником по рождению, чья магия подавлялась настолько сильно, что выродилась в силу, несущую смерть ее владельцу, который обычно погибает в очень юном возрасте, то в фильме обскур - мужского рода, и у него - свои родственные отношения с директором Хогвартса. Впрочем, без остальных фильмов тут не разобраться, придется их ждать. При этом стоит помнить слова Джоан Роулинг, о том, что в поттериане действие происходит спустя 65 лет после событий, о которых рассказывается в "Фантастических тварях". Авторы картины не дают это забыть, напоминая про 1920-й и последующие годы. Но все равно зрителю, как и читателю, хочется более продуманных сюжетных связей и логического продолжения. Будем надеяться, оно последует.