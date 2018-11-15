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15.11.2018 14:16
Рубрика: Власть

Володин прокомментировал шумиху вокруг цен в думской столовой

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на дискуссию, поводом к которой послужило сообщение в соцсетях депутата Александра Хинштейна о ценах в столовой. Ранее депутат на своей странице в Twitter разместил фотографию меню из столовой Госдумы. Депутат также сообщил, что за два блюда и напиток он отдал 253 рубля.

Данная тема была затронута во время обсуждения законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 (речь о смягчении наказания за репосты и лайки).- Вы думаете, вас это не касается? Еще как касается, - обратился к коллегам Сергей Иванов из ЛДПР. Он заметил, что Хинштейн, который рассказал о стоимости еды в Госдуме, вызвал недовольство народа.

Фото: depositphotos.com
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- Вот это возбуждение ненависти и вражды к социальной группе, - оценил Иванов, добавив, что "никто этого депутата к уголовной ответственности не привлечет по этой статье". Автор скандального сообщения удивился, что его обвинили в разжигании ненависти и социальной розни путем опубликования меню в столовой Госдумы. Хинштейн пояснил, что ставил целью публикации "развенчать распространяемый по Сети "фейк", что 20 рублей стоит обед в столовой". Он также пояснил, что следовал просьбам избирателей. "Считаю, что нет необходимости что-либо скрывать", - добавил парламентарий.

На дискуссию отреагировал спикер ГД. Он заметил, что расценки в столовой нижней палаты парламента РФ такие же, как в местах общественного питания других государственных организаций.

"Мы не дотируем столовую, она работает по тем расценкам, которые есть, соответственно, в других учреждениях органов власти", - сказал Володин.

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