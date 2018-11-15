У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Выпущен самый странный смартфон в мире

15.11.2018,  
15:30
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Японская компания Sharp представила на местном рынке смартфон AQUOS R2, который в социальных сетях уже успели окрестить самым странным в мире.

Отличием новинки от остальных моделей является наличие сразу двух вырезов в экране - сверху и снизу. Если верхний экранный вырез традиционно называется "челкой", то нижнему дали название "подбородок".

На смартфоне Pixel 3 появился второй "козырек"

Вырез в нижней части сделан для того, чтобы сохранить на передней панели домашнюю кнопку, в которую встроен сканер отпечатка пальца. Остальные характеристики устройства достаточно стандартны для топовых моделей - экран имеет диагональ 5,2 дюйма и разрешение FullHD+, в качестве процессора используется Snapdragon 845, объем постоянной памяти составляет 64 Гб, ОЗУ - 4 Гб, разрешение основной камеры - 22 Мп, фронтальной - 8 Мп.

Смартфон появится в продаже в Японии в начале 2019 года, цена пока не называется.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: @mukusuke
В Сети прославились коты, которые два года не могут попасть в музей 14:42
В России рухнули цены на самый дешевый iPhone XR 13.11.2018
Xiaomi выпустила умный унитаз 13.11.2018
смартфоны
Фото: Depositphotos.com
Роскомнадзор продолжит штрафовать Google за "молчание" 11:50
Samsung Galaxy A9 - второй подход к камерофону 13.11.2018
В Сети появились изображения нового смартфона Huawei P30 Pro 13.11.2018
Sharp
Первый в мире 8К-телевизор оценили в 9 миллионов рублей 16.09.2015
Новая камера от Sharp способна снимать видео в кромешной тьме 13.11.2014