Выпущен самый странный смартфон в мире

Японская компания Sharp представила на местном рынке смартфон AQUOS R2, который в социальных сетях уже успели окрестить самым странным в мире.

Отличием новинки от остальных моделей является наличие сразу двух вырезов в экране - сверху и снизу. Если верхний экранный вырез традиционно называется "челкой", то нижнему дали название "подбородок".

Вырез в нижней части сделан для того, чтобы сохранить на передней панели домашнюю кнопку, в которую встроен сканер отпечатка пальца. Остальные характеристики устройства достаточно стандартны для топовых моделей - экран имеет диагональ 5,2 дюйма и разрешение FullHD+, в качестве процессора используется Snapdragon 845, объем постоянной памяти составляет 64 Гб, ОЗУ - 4 Гб, разрешение основной камеры - 22 Мп, фронтальной - 8 Мп.

Смартфон появится в продаже в Японии в начале 2019 года, цена пока не называется.