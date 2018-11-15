Выпущена марка, посвященная 25-летию создания Роскомнадзора

В России выпущена в обращение марка, посвященная 25-летию Роскомнадзора . Официальная церемония гашения юбилейной марки прошла в день образования службы. 15 ноября 1993 года была создана служба госнадзора за связью при Министерстве связи.

Она была призвана навести порядок в сфере связи. Активное развитие отрасли в 90-е годы прошлого века привело к тому, что появились элементы недобросовестной конкуренции, операторы создавали помехи друг другу.

В церемонии гашения марки приняли участие руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, глава Россвязи Олег Духовницкий и руководитель Роспечати Михаил Сеславинский.

Россвязью и акционерным обществом "Марка" для процедуры гашения был изготовлен специальный сувенирный штемпель. На нем указана дата и место гашения - 15 ноября 2018 года, город Москва. На самой марке изображена эмблема на фоне элементов фирменного стиля Роскомнадзора. Художник-дизайнер марки Сергей Копранов. Размер марки составляет 50 на 37 мм, ее номинал - 27 рублей. Тираж марки - 216 тысяч штук.

Кроме того, выпущены конверты первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга.