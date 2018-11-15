Вышел трейлер "Дамбо" Тима Бертона

На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликован трейлер нового проекта сумрачного гения Тима Бёртона - вольного игрового ремейка классического диснеевского мультфильма "Дамбо" про летающего слоненка тяжкой судьбинушки.

В контексте имени режиссера наполнение - готическая смурь, поп-экзистенциальная тьма средней концентрации, сквозь которую натужно пытаются пробиться лучики света и чахлые ростки надежды: "Лети, Дамбо, лети!" - вот это вот духоподъемное все.

Выглядит как минимум волшебно.

Get your first look at the brand-new trailer for #Dumbo during the CMA’s tonight at 8|7c on @ABCNetwork! pic.twitter.com/AdRetD4Lcc — Disney (@Disney) November 14, 2018

В ролях: Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Люси ДеВито (дочь), Алан Аркин, Джозеф Гатт ("Игра престолов", "Настоящий детектив"), Шэрон Руни ("Шерлок", "Попадец").

Сценарист - Эрен Крюгер ("Ключ от всех дверей", "Звонок", "Трансформеры"). Композитор - Дэнни Эльфман.

Российская премьера - 28 марта.

Оригинальный "Дамбо" вышел в 1941 году, став четвертым по счету полнометражным мультфильмом Disney. По центру истории там - аномальный цирковой слоненок, жизнь которого полна невзгод. Но все радикально меняется, когда Дамбо, по ошибке приложившись к шампанскому, впадает в алкогольный делирий и обнаруживает в себе сверхспособность летать, красиво и эффективно взмахивая огромными ушами.

В 1942-м "Дамбо" получил "Оскар" за лучшую музыку к фильму, в 1947-м - приз Каннского фестиваля за лучшую анимацию.