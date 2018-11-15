Владимир Путин утвердил новую государственную Концепцию миграционной политики. Ставится задача - создать благоприятный режим для "добровольного переселения в Россию лиц, которые способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества".

Документ предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда, включая выдачу виз, а также процедуры предоставления российского гражданства. Говорится также, что страна должна быть открыта для тех иностранцев, которые "не связывают с ней свое будущее или будущее своих детей и не собираются полностью интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей" и при этом "соблюдают требования законодательства РФ, бережно относятся к ее окружающей среде и природным ресурсам, материальным и культурным ценностям, уважают многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни российского населения". "Она (новая Концепция государственной миграционной политики. - В.В.) направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения правил на проживание, работу, на приобретение российского гражданства, - сказал президент, выступая недавно перед участникам VI Всемирного конгресса соотечественников.- Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты, во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему".

В Концепции сказано, что именно надо сделать для переселения в Россию соотечественников и въезда иностранцев. Среди основных направлений - упрощение въезда в страну, включая оформление виз, а также получение права на проживание в стране, в том числе для работы здесь. Планируется упростить и процедуру приобретения российского гражданства. Кроме того, станут комфортнее условия добровольного переселения востребованных специалистов - научных и педагогических работников, врачей, инженеров, фермеров, предпринимателей, инвесторов, выдающихся деятелей культуры и искусства. Предполагается также устранить "необоснованные административные барьеры и финансовые издержки", которые связаны с ввозом в Россию имущества, "включая объекты интеллектуальной собственности, средства производства и иные основные фонды".

Новая концепция миграционной политики предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать

Необходимость создать благоприятный режим для добровольного переселения и въезда в Россию желательных для нее лиц продиктована нынешними реалиями. А именно тем, например, что миграционный прирост населения страны продолжает сокращаться. В течение 2017 года численность населения страны выросла за счет миграции только на 212 тысяч человек, как утверждают авторы доклада, подготовленного Аналитическим центром при правительстве РФ. Это значительно ниже показателя, ранее запланированного правительством. Количество людей, въезжающих в Россию, не компенсирует естественную убыль населения.

Приезжающих стало меньше, а уезжающих больше. Основная причина миграционного оттока - экономический кризис, обрушивший рынок дешевой рабочей силы. По данным Главного управление по вопросам миграции МВД России, число мигрантов, вставших на учет, сократилось на треть, а количество выданных разрешений уменьшилось почти наполовину. Претерпела заметные изменения и сумма денежных переводов из России в страны СНГ - она сократилась на 35,1 процента. До 2014 года средняя зарплата трудового мигранта составляла 25-30 тысяч рублей. Половину этой суммы он обращал в доллары и отправлял на родину. Теперь же денежный перевод в лучшем случае - 200 долларов и поэтому смысла не имеет. У многих мигрантов на родине есть кредиты в валюте. При нынешнем курсе рубля эти кредиты стало невозможно выплачивать.

Девальвация рубля и связанное с ней падение доходов заставляют гастарбайтеров искать работу в другой стране. Эксперты считают, что часть миграционных потоков может хлынуть в Казахстан и Белоруссию. Но как раз оттуда многие и приехали. В России работает, например, более полумиллиона казахстанцев. Трудовыми мигрантами они здесь не считаются. Их статус на общем рынке труда приравнен к россиянам и белорусам. Теперь эти люди просто вернутся на родину, где работать им тоже негде. Россия ежегодно принимает более 10 миллионов гастарбайтеров. Если большинство из них устремятся обратно в Киргизию, Армению, Таджикистан, Молдавию, на Украину - это будет означать "реэкспорт" безработицы, и только.

Основная причина миграционного оттока - экономический кризис, обрушивший рынок дешевой рабочей силы

Уезжать из России гастарбайтеров заставляет не только сложная экономическая ситуация. К отъезду их толкает и нынешняя процедура трудоустройства, предполагающая приобретение патента, покупку полиса добровольного медицинского страхования, а также сдачу экзамена на знание русского языка и истории России, - все это обходится в 20-30 тысяч рублей.

Спрос на рабочую силу в России растет и, по прогнозам экспертов, расти будет дальше. Но дефицит молодых кадров компенсировать пока нечем. Новое поколение выйдет на рынок через 15-20 лет, а демографическое дно будет достигнуто раньше 2030 года. И в этих обстоятельствах мигранты - серьезный демографический ресурс. Однако здесь масса предубеждений. Подозрительное отношение к мигрантам культивируется на всех уровнях и внедряется в массовое сознание. "Надо объективно оценивать и риски, и выгоды, связанные с миграцией, - говорит директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, - и проводить политику, направленную на минимизацию рисков и максимизацию выгод". Как раз такую политику и предписывает проводить новая концепция, определяющая отношения государства к миграции и мигрантам.