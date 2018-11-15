Взрыв прогремел на кладбище в Буэнос-Айресе

В мавзолее экс-главы аргентинской полиции Рамона Фалькона, расположенном на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе, в среду прогремел взрыв. В результате инцидента пострадала женщина.

По данным главы городской системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи Альберто Кресенти, пострадавшая хотела оставить в мавзолее самодельное взрывное устройство. В результате ЧП она получила тяжелые ранения и была госпитализирована, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Todo Noticias.

Мужчина, который сопровождал эту женщину, был задержан. Внутри мавзолея специалисты обнаружили лозунги анархистов. Сейчас специалисты проверяют всю территорию кладбища на наличие других взрывных устройств.

Рамон Фалькон был назначен главой полиции в 1906 году. Под его руководством сотрудники правопорядка несколько раз применяли силу для подавления акций протеста, что приводило к человеческим жертвам. В ноябре 1909 года Фалькон погиб - юноша-анархист бросил в него бомбу.