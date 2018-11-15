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15.11.2018 07:01
Рубрика: В мире

Взрыв прогремел на кладбище в Буэнос-Айресе

В мавзолее экс-главы аргентинской полиции Рамона Фалькона, расположенном на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе, в среду прогремел взрыв. В результате инцидента пострадала женщина.

По данным главы городской системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи Альберто Кресенти, пострадавшая хотела оставить в мавзолее самодельное взрывное устройство. В результате ЧП она получила тяжелые ранения и была госпитализирована, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Todo Noticias.

Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
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Мужчина, который сопровождал эту женщину, был задержан. Внутри мавзолея специалисты обнаружили лозунги анархистов. Сейчас специалисты проверяют всю территорию кладбища на наличие других взрывных устройств.

Рамон Фалькон был назначен главой полиции в 1906 году. Под его руководством сотрудники правопорядка несколько раз применяли силу для подавления акций протеста, что приводило к человеческим жертвам. В ноябре 1909 года Фалькон погиб - юноша-анархист бросил в него бомбу.

В мире Южная Америка Аргентина
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