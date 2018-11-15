WhatsApp поможет пользователям найти свою любовь

Разработчики WhatsApp готовят свежее обновление мессенджера, которое позволит пользователям мгновенно делиться своими контактными данными. При этом не придется долго копаться в настройках и обмениваться номерами телефонов.

Как пишет ресурс The Sun, в WhatsApp появится возможность создавать свой уникальный QR-код. Затем любой желающий сможет отсканировать изображение с помощью камеры, и программа внесет человека в список собеседников.

Эксперты отмечают, что новая функция сделает проще процесс обмена личными данными. Благодаря этому знакомства будут происходить более естественно, что поможет многим пользователям обрести новых друзей или вторую половинку.