За пять лет объем контрафактных лекарств в РФ снизился в три раза

За последние пять лет количество контрафактных лекарств на российском рынке снизилось, практически, в три раза, сообщили сегодня в Росздравнадзоре.

Федеральная надзорная служба из года в год увеличивает количество проверок на лекарственном рынке, но при этом абсолютное количество выявленного лекарственного фальсификата заметно уменьшилось. Если в 2013 году Росздравнадзор изъял из оборота 48 серий контрафакта, то в течение 2017 года - только 17. За 9 месяцев 2018 года из обращения изъято 19 серий контрафактных и 6 серий фальсифицированных препаратов.

Снизились и относительные показатели, а именно доля обнаруженных "неправильных" лекарств в общем объеме фармпродукции. "В целом, в 2017 году общая доля изъятых лекарственных средств, качество которых не соответствовало установленным требованиям (контрафактные, фальсифицированные, недоброкачественные, отозванные производителем), составила всего 0,34 % от общего объема выпущенных в гражданский оборот серий лекарственный средств", - уточнили в ведомстве.

В Росздравнадзоре подчеркивают, что продолжают усиливать и совершенствовать государственный контроль за качеством фармпрепаратов. Росздравнадзор активно сотрудничает с правоохранительными органами. Продолжается пилотный проект по внедрению маркировки лекарств, которая позволяет отслеживать всю цепочку фармигроков - производитель, оптовые продавцы и розница.

Одно из важнейших направлений в борьбе за качество продающихся препаратов - пресечение незаконной торговли лекарствами через интернет.