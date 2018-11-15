Зачем все-таки нужно обследовать здорового, как вам кажется, ребенка

Нет родителей, которые не желали бы своему ребенку здоровья. Но к необходимости ежегодно обследовать чадо мы нередко относимся спустя рукава. И напрасно: внешне абсолютно здоровый ребенок может иметь скрытые недуги. И если их вовремя не обнаружить и не принять меры - это может привести к трагедии. Например, к внезапной смерти ребенка на уроке физкультуры.

В прошлом учебном году было зарегистрировано 211 таких смертей - такие данные приводила министр просвещения Ольга Васильева. Если задуматься, цифра чудовищная. Чудовищная еще и потому, что большинство таких трагедий можно предотвратить, если вовремя поставить диагноз (как правило, речь о сердечно-сосудистых заболеваниях), определить группу здоровья ребенка и уровень допустимых физических нагрузок. Собственно, ежегодная диспансеризация, или, проще говоря, всестороннее обследование здоровья ребенка, направлена именно на это - выявить возможные проблемы, принять меры, предотвратить беду.

Как организуется диспансеризация

С нынешнего года порядок проведения медицинских осмотров детей поменялся, пояснили во Всероссийском союзе страховщиков. Теперь не нужно обязательно проходить специалистов перед детским садом и школой. Но периодические осмотры, причем детальные, обязательны для всех детей.

Диспансеризация школьников планируется и проводится детской поликлиникой в течение учебного года. Не позднее чем за пять дней до начала ее проведения врач должен обеспечить оформление информированного добровольного согласия: ребенка и родителей знакомят, каких специалистов и исследования ему нужно пройти, а также сообщают время, дату и место проведения диспансеризации.

Конкретный перечень осмотров, анализов и исследований зависит от возраста ребенка.

Если педиатр выявит или заподозрит у ребенка заболевание "не по профилю" специалистов, включенных в перечень (см. инфографику), он должен направить его на дополнительную консультацию и (или) исследование.

Что такое группы здоровья и для чего их определяют

Группы здоровья - это, по сути, шкала, по которой определяется состояние организма и развитие ребенка. Зная группу у того или иного ученика, тот же учитель физкультуры может без труда определить допустимый уровень нагрузки. Понятно, что и с возрастом, и в связи с лечением и оздоровительными мероприятиями группы у одного и того же ребенка могут меняться. Всего таких групп пять.

I группа здоровья

В нее включают полностью здоровых детей, нормально развитых и физически, и психически, без каких-либо дефектов и отклонений в здоровье.

II группа здоровья

В нее входят дети, у которых не выявлены какие-либо хронические заболевания (состояния), но все же могут иметься некоторые проблемы со здоровьем. Например, задержка физического развития (низкий рост и вес) или, наоборот, избыточная масса тела. Сюда же включают ребят, которые перенесли серьезное инфекционное заболевание или имеют пониженный иммунитет и часто болеют ОРВИ.

III группа здоровья

Если ребенку поставлен диагноз хронического заболевания, но серьезных осложнений нет, а обострения основного заболевания происходят нечасто и не мешают учиться.

Перечень осмотров специалистами, необходимых анализов и исследований зависит от возраста ребенка

IV группа здоровья

Дети с хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, когда требуется поддерживающее лечение и есть некоторые ограничения возможности обучения.

V группа здоровья

В эту группу попадают дети со слабым здоровьем: страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями с частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функций органов и систем организма, наличием осложнений, требующих назначения постоянного лечения, с выраженным нарушением функций органов и систем организма и значительным ограничением возможности обучения или труда.

Важно!

Если родителю ребенка предлагают пройти какие-то обследования или консультации за деньги и у него не получается урегулировать вопрос бесплатного получения медицинской услуги по полису ОМС с главным врачом поликлиники, ему нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию (ту, которая выдавала ребенку полис ОМС). Можно позвонить по "горячей линии" (они работают во всех страховых компаниях) либо обратиться с письменной жалобой.

Что надо знать родителям

Какие нарушения встречаются при прохождении диспансеризации по ОМС чаще всего

Отсутствует добровольное информированное согласие

Хотя диспансеризация и считается обязательным мероприятием, чтобы ее начать, нужно выполнить одно условие: поликлиника должна получить информированное добровольное согласие несовершеннолетнего или его законного представителя на медицинское вмешательство.

Затягивают сроки

Диспансеризация не должна длиться более десяти рабочих дней. Если требуются дополнительные консультации или исследования, то начинается второй этап диспансеризации, на который отводится не более 35 рабочих дней. Таким образом, максимальная длительность диспансеризации не может превышать 45 дней.

Нет специалистов

Если в поликлинике, к которой прикреплен ребенок для диспансеризации, нет нужного специалиста либо не выполняются какие-либо анализы и исследования, ребенка должны направить в другую медорганизацию. Причем бесплатно.

Предлагают заплатить

Медицинский осмотр ребенка входит в программу обязательного медицинского страхования ОМС, то есть проводится бесплатно.