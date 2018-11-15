Закон о смягчении наказания за репосты заработает до конца года

Как сообщил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, для рассмотрения депутатам потребуется 30 дней. - Соответственно, мы в декабре сможем рассмотреть его во втором, третьем чтениях, с тем, чтобы к концу года этот закон заработал уже юридически полностью, - заявил парламентарий.

В действующей редакции закона уголовное дело может возбуждаться и в отношении человека, которого ни разу не наказывали за возбуждение вражды в административном порядке. Однако не во всех случаях привлечение к ответственности по статье 282 является обоснованным, указано в пояснительной записке.

Изменения направлены на гуманизацию уголовного законодательства. Так, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, если деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Впрочем, еще до вступления закона в силу количество преследований за репосты в Интернете резко сократилось, сказал Крашенинников. Это произошло в следствие внесения президентом РФ в Госдуму данного пакета законопроектов.

- Здесь, мне кажется, отдельная история по поводу профессионализма тех лиц, которые возбуждают такие дела. И надо разбираться - либо нехватка профессионализма, либо борьба за какие-то пресловутые галочки, - заметил парламентарий.

Когда законопроекты будут приняты и вступят в силу, они будут иметь обратную силу, то есть те, кто уже сейчас осужден по этой статье, будет освобожден от наказания, а дела, которые возбуждены, будут прекращены.