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15.11.2018 10:25
Рубрика: Власть

Закон о смягчении наказания за репосты заработает до конца года

Текст: Татьяна Замахина
Госдума 15 ноября рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ об экстремизме. Поправки, касающиеся смягчения наказания за репосты и лайки, планируется принять в декабре и ввести в силу до конца года.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Как сообщил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, для рассмотрения депутатам потребуется 30 дней. - Соответственно, мы в декабре сможем рассмотреть его во втором, третьем чтениях, с тем, чтобы к концу года этот закон заработал уже юридически полностью, - заявил парламентарий.

Фото: depositphotos.com
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В действующей редакции закона уголовное дело может возбуждаться и в отношении человека, которого ни разу не наказывали за возбуждение вражды в административном порядке. Однако не во всех случаях привлечение к ответственности по статье 282 является обоснованным, указано в пояснительной записке.

Изменения направлены на гуманизацию уголовного законодательства. Так, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, если деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Впрочем, еще до вступления закона в силу количество преследований за репосты в Интернете резко сократилось, сказал Крашенинников. Это произошло в следствие внесения президентом РФ в Госдуму данного пакета законопроектов.

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- Здесь, мне кажется, отдельная история по поводу профессионализма тех лиц, которые возбуждают такие дела. И надо разбираться - либо нехватка профессионализма, либо борьба за какие-то пресловутые галочки, - заметил парламентарий.

Когда законопроекты будут приняты и вступят в силу, они будут иметь обратную силу, то есть те, кто уже сейчас осужден по этой статье, будет освобожден от наказания, а дела, которые возбуждены, будут прекращены.

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