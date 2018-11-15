Замена "исторического принципа" аукционами грешит против права

Ровно год назад представители рыбной промышленности стали говорить об угрозе экономического кризиса в отрасли. Угрозу они видят в перспективе частичной замены "исторического принципа" распределения рыбных квот аукционами.

Напомним, что "исторический принцип" распределения прав доступа к водным биоресурсам для их добычи был введен в 2004 году и лежит в основе главного отраслевого Закона "О рыболовстве...". "Исторический принцип" подразумевает, что по истечении действия договора, закрепляющего за рыбодобывающей компанией долю квот на добычу того или иного промыслового ресурса, добросовестный пользователь имеет право на безвозмездное продление этого договора.

Против попыток пересмотра правил игры выступили не только промысловики, но и представители регионов, часть сенаторов и депутатов, эксперты и общественники. По мнению большинства рыбопромышленных компаний и ассоциаций, аукционы направлены на передел рынка и приведут к банкротству рыболовецких компаний, которые не смогут конкурировать на аукционах. Кроме того, остановится строительство уже заказанных траулеров, будут свернуты инвестиционные программы.

Елена Афанасьева, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, внесла в Госдуму законопроект о моратории на изменение условий вылова водных биоресурсов. На "круглом столе", посвященном проблемам, с которыми может столкнуться рыбная отрасль, сенатор и другие его участники отмечали правовую, экономическую, социальную и моральную несостоятельность замены "исторического принципа" на аукционы.

Е. Афанасьева пояснила, что в ее законопроекте предлагается простая, в общем-то, вещь: установить 15-летний мораторий или запрет на введение новых видов квот, пока действуют уже заключенные договоры. Сначала эти договоры заключались на 5 лет, потом на 10 лет, сейчас согласно закону на 15 лет. Рыбной отрасли нужна законодательная стабильность, настаивает сенатор, иначе получится как с Налоговым кодексом, куда поправки вносятся чуть ли не каждый день. Нельзя безосновательно менять правила игры в огромной отрасли, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны. Сенатор встречалась с бизнесменами, работниками отрасли, и все они обеспокоены тем, что перемены негативно скажутся на их жизни и работе.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов отметил, что идея пересмотра исторически устоявшихся правил и замены их аукционами вызвала крайне болезненный резонанс. Люди внутри отрасли, люди "от невода" беспокоятся, потому что прекрасно знают: проведенное непрозрачно, без диалога, без обсуждения внутри самой отрасли реформирование может привести к весьма плачевным последствиям, и не только для самих промысловиков, но и в целом для экономики.

Депутат считает, что безудержное реформаторство может только загнать в архаику, которая заключается в распальцовке и переделе. По сути, людям, занятым рыбным промыслом, велят все бросить и уйти; дескать, вас здесь не стояло, вас здесь не ловило. С. Шаргунов выступает за полноценный, полномасштабный разговор, к которому должны быть приглашены и специалисты, и те, кто занят в отрасли, - только так можно избежать новой и опасной напряженности в обществе.

Конституционная система против произвольного и несоразмерного вмешательства в имущественные права

Юрист и экономист Алексей Бинецкий озвучил простую истину, которая, правда, сегодня у нас не очень в чести: во главу угла всегда надо ставить интересы общества, а потом уже интересы частного или государственного собственника. К сожалению, сейчас отрасль, которая приносит и будет приносить деньги в казну, подвергается переделу в интересах ни государства, ни тех людей, которые работают в этой отрасли, ни собственников, которые ее создавали и продолжают ее развивать, а просто некоей группы лиц. Пусть инициаторы изменений попробуют аргументированно объяснить, зачем менять то, что эффективно работало и работает.

Единственное, что может быть противопоставлено пагубным идеям - это стабильное законодательство. И четкое следование тем принципам, которые заложены прежде всего в конституционном поле и в экономических законах.

То, к чему толкают отрасль, будет неэффективно, невыгодно ни для кого. В том числе и для тех, кто все это затевает. Это нанесет ущерб на всех уровнях - внешнеполитическом, внутриполитическом, экономическом, хозяйственном, социальном, уверен А. Бинецкий.

Если раньше сторонники "исторического принципа" делали акцент в основном на негативных экономических и финансовых последствиях от смены модели, то на этом "круглом столе" проблему обсуждали главным образом в правовом контексте. Повод нашелся, и очень основательный: Институт права и публичной политики подготовил Заключение о конституционно-правовых и международно-правовых аспектах возможного перераспределения квот добычи водных биоресурсов. В документе приводится анализ предполагаемой реформы распределения долей квот с точки зрения требований Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Вывод: изъятие и перераспределение квот в течение срока действия договоров о закреплении квот добычи водных ресурсов, то есть в период до 2034 года, будет являться нарушением конституционно-правовых и международно-правовых принципов.

Ольга Подоплелова, старший юрист Института права и публичной политики, комментируя документ, заметила, что, осуществляя правовое регулирование, нацеленное на привлечение новых игроков на рынок, которые и так могут войти в отрасль на основании действующего закона, надо учитывать конституционные принципы законодательного реформирования. Конституционная система против произвольного и несоразмерного вмешательства в имущественные права. Право на добычу водных биоресурсов является имущественным правом, а потому получает конституционно-правовую защиту в рамках статьи Конституции о защите права собственности. Мы не можем вводить правовое регулирование, которое будет произвольно лишать имущественных прав тех субъектов предпринимательской деятельности, которые заняты в рыболовецкой сфере.

Профессор, экономист Яков Миркин, оперируя финансовыми показателями отрасли, пояснил, во что на практике выльется упомянутое неправомерное изъятие имущества без компенсации, помноженное на неподъемные цены на аукционах. Он привел в пример крабовую отрасль, которая начала модернизацию и заказывает на российских судоверфях суда в рамках государственной программы по инвестиционным квотам. Так вот, если собственнику компании, работающей сейчас по "историческому принципу", придется выходить на аукцион, он должен полностью прекратить инвестиционный контракт. Для того, чтобы заплатить за квоту на аукционе, ему необходимо будет (если не возьмет кредит с двузначным процентом) продать свою компанию и начать с нуля. Ясно, что о модернизации и инвестициях в отрасль придется забыть.

Завершая дискуссию, Елена Афанасьева выразила надежду, что документ, подготовленный Институтом права и публичной политики, будет способствовать принятию правомерного и справедливого решения при реформировании в рыбной отрасли.