Алексей Иванов: Все что я пишу - это нарушение ожиданий

Автор книги "Географ глобус пропил" Алексей Иванов представил свой новый игровой роман "Пищеблок". Страшилки, которые стали правдой в детском пионерском лагере. Вампиры существуют в советском быту и живут по образцу идеального советского гражданина.

"После огромного романа "Тобол", мне захотелось написать что-нибудь поближе к собственной биографии. Перекочевать из XVIII века в XX, и я решил обратиться к советскому времени. Действие романа начинается летом 80-го года как раз во время Олимпиады, в маленьком пионерском лагере. Жизнь в нем протекает вполне обычно: пионеры дружат, ссорятся, влюбляются. Лагерь живет своей жизнью. Но главные герои замечают, что некоторые пионеры становятся уж слишком правильными. Они хотят разобраться, в чем же дело и выясняют, что среди них живут вампиры. Вампиры не могут имитировать реальную человеческую жизнь и вынуждены пользоваться моральным кодексом коммунистов. И они оказываются самыми правильными пионерами. Мне было интересно погрузиться в собственную молодость, но в моем детстве вампиров в пионерлагерях не было", - рассказал автор на пресс-конференции в ТАСС.

Он так же уточнил, что это не роман ужасов, иначе вампиры кусали бы всех подряд и там была бы гора трупов. Это наследие романа советского времени, формат реализма. Роман "Пищеблок" - это переигрывание того, что было в советское время, но на новом уровне сложности. Олимпиада 1980 года так же играет весомую роль в сюжете.

Как заметил Алексей Иванов: "Не так уж много событий произошло в СССР, благодаря которым страну любили во всем мире. Это конечно День Победы, полет Гагарина в космос и, безусловно, значимое для страны событие - Олимпиада 80. Это некий идеал, который представил Советский Союз. Этот сюжет нужен был и для того, чтобы показать идеал в реальности".

Уже большое количество романов Алексея Иванова имеет экранизацию. Фильм "Географ глобус пропил", сериал "Ненастье" по одноименным книгам автора.

Продюсер писателя Ксения Иванова рассказала, что они уже получили 3 предложения на экранизацию нового романа "Пищеблок":

"Роман "Ненастье" - это тот редкий случай, когда мы получили предложение на экранизацию до того, как роман вышел в свет. "Пищеблок" продолжает эту традицию, уже сегодня мы получили третье предложение на экранизацию. Первое предложение было еще год назад, когда мы озвучили идею романа. Экранизация точно будет!"

Вчера закончился сериал "Ненастье", а сегодня поступила в продажу книга "Пищеблок". Это безусловно, ноябрь Иванова.

Сейчас, в литературе очевиден тренд на книги о 80-90 годах. По словам Алексея Иванова, если он и попал в этот тренд, то совершенно случайно из-за того, что захотел поностальгировать.

"На самом деле Советских Союзов было несколько. Советский Союз, как солнечная сторона детства, о котором вспоминаешь с нежностью. Советский Союз, как социалистическое государство, которое защищало права и покой граждан. И есть Советский Союз, как идеологическая машина подавления свободы личности, свободы жизни, и этот Советский Союз уже никому не нужен. Я совпадаю с обществом в плане личной ностальгии, но не неприятия идеологического прессинга", - заметил писатель.

Многие критики называют Алексея Иванова большим экспериментатором. И он никогда не подстраивается под ожидания публики:

"Я не знаю, что публика ожидает, все что я пишу - это нарушение ожиданий. И я уж никак не следую на поводу у массовых вкусов. В жизни мне интересно многое и каждый жанр и формат зависит о того на какую тему я собираюсь писать".

Новый роман "Пищеблок", как и все романы Иванова, поднимает важные и глубокие вопросы. О взаимоотношениях детства и пионерства - уже никому не нужного и формального. Об идеалах, жить по которым удобно только вампирам. Об устройстве общества, когда правильные, но мертвые идеологические модели вступают в противоборство с живой жизнью, никак не поддающейся регулировке.

Книга поступит в продажу 16 ноября, автор проведет встречи и автограф-сессии с читателями в книжных магазинах.

Досье

Алексей Иванов - российский писатель и сценарист. Лауреат премии правительства России в области культуры и ряда других литературных премий. Получил известность благодаря книгам об Урале, а также благодаря роману "Географ глобус пропил", по мотивам которого был снят одноименный кинофильм. От книги к книге писатель смело экспериментирует с содержанием и стилем, работает в разных литературных формах.