Алексей Иванов: Все что я пишу - это нарушение ожиданий

Новости

В Госдуме предложили ввести в школах антикоррупционное право 16:15
В США найдена мертвой любовница рэпера Пи Дидди, актриса Ким Портер 16:08
Skoda начала продажи купе-кроссовера Kodiaq 16:02
В Твери арестованы еще два фигуранта дела о гибели 13 человек в ДТП 16:00
Под Воронежем двое детей умерли от отравления угарным газом 15:55
На Алтае борцов с коррупцией обвинили в получении взятки 15:53
Путин подписал распоряжение о мерах по поддержке и развитию самбо в РФ 15:52
Эксперт: Заявление экс-главы СБУ о войне Украины с РФ - политический заказ 15:52
В Уфе пациентов больницы эвакуировали из-за утечки кислорода 15:52
Посол: РФ готова поставлять в Беларусь любое вооружение 15:35
Вакансия стюарда с опытом игры в World of Tanks появилась в Беларуси 15:31
Фото и видео: Елена Ваенга госпитализирована 15:23
Раскрыта тайна "Книги Судного дня" 15:06
В ЦОДД назвали дни максимальной загрузки московских дорог 15:02
В Екатеринбурге суд вынес решение по делу "кладбищенской мафии" 15:00
В Госдуме назвали необъективной резолюцию ООН по Крыму 15:00
Дельфин и Боярский расскажут о шедеврах Русского музея 14:51
В Севастополе построят километровый мост над бухтой 14:48
Из Липецких дворов начали вывозить автохлам 14:46
Видео: Мост над Енисеем окутал призрачный туман 14:44
В Кремле заявили о доверии расследованию убийства Захарченко 14:41
Названы самые "летающие" регионы 14:39
Участок земли рядом с Кремлем продали за 2,4 млрд рублей на аукционе 14:35
Куратором электроэнергетики в Минэнерго РФ назначен Алексей Текслер 14:28
В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 15:24
Рубрика: Культура

Алексей Иванов: Все что я пишу - это нарушение ожиданий

Текст: Анна Шарова
Автор книги "Географ глобус пропил" Алексей Иванов представил свой новый игровой роман "Пищеблок". Страшилки, которые стали правдой в детском пионерском лагере. Вампиры существуют в советском быту и живут по образцу идеального советского гражданина.
Писатель Алексей Иванов во время пресс-конференции, посвященной выходу книги "Пищеблок". Фото: Николай Галкин/ТАСС Писатель Алексей Иванов во время пресс-конференции, посвященной выходу книги "Пищеблок". Фото: Николай Галкин/ТАСС
Писатель Алексей Иванов во время пресс-конференции, посвященной выходу книги "Пищеблок". Фото: Николай Галкин/ТАСС

"После огромного романа "Тобол", мне захотелось написать что-нибудь поближе к собственной биографии. Перекочевать из XVIII века в XX, и я решил обратиться к советскому времени. Действие романа начинается летом 80-го года как раз во время Олимпиады, в маленьком пионерском лагере. Жизнь в нем протекает вполне обычно: пионеры дружат, ссорятся, влюбляются. Лагерь живет своей жизнью. Но главные герои замечают, что некоторые пионеры становятся уж слишком правильными. Они хотят разобраться, в чем же дело и выясняют, что среди них живут вампиры. Вампиры не могут имитировать реальную человеческую жизнь и вынуждены пользоваться моральным кодексом коммунистов. И они оказываются самыми правильными пионерами. Мне было интересно погрузиться в собственную молодость, но в моем детстве вампиров в пионерлагерях не было", - рассказал автор на пресс-конференции в ТАСС.

Фото: Россия 1
Сергей Урсуляк о "Ненастье": Я рассказываю историю так, как хотел бы

Он так же уточнил, что это не роман ужасов, иначе вампиры кусали бы всех подряд и там была бы гора трупов. Это наследие романа советского времени, формат реализма. Роман "Пищеблок" - это переигрывание того, что было в советское время, но на новом уровне сложности. Олимпиада 1980 года так же играет весомую роль в сюжете.

Как заметил Алексей Иванов: "Не так уж много событий произошло в СССР, благодаря которым страну любили во всем мире. Это конечно День Победы, полет Гагарина в космос и, безусловно, значимое для страны событие - Олимпиада 80. Это некий идеал, который представил Советский Союз. Этот сюжет нужен был и для того, чтобы показать идеал в реальности".

Уже большое количество романов Алексея Иванова имеет экранизацию. Фильм "Географ глобус пропил", сериал "Ненастье" по одноименным книгам автора.

Продюсер писателя Ксения Иванова рассказала, что они уже получили 3 предложения на экранизацию нового романа "Пищеблок":

"Роман "Ненастье" - это тот редкий случай, когда мы получили предложение на экранизацию до того, как роман вышел в свет. "Пищеблок" продолжает эту традицию, уже сегодня мы получили третье предложение на экранизацию. Первое предложение было еще год назад, когда мы озвучили идею романа. Экранизация точно будет!"

Вчера закончился сериал "Ненастье", а сегодня поступила в продажу книга "Пищеблок". Это безусловно, ноябрь Иванова.

Сейчас, в литературе очевиден тренд на книги о 80-90 годах. По словам Алексея Иванова, если он и попал в этот тренд, то совершенно случайно из-за того, что захотел поностальгировать.

"На самом деле Советских Союзов было несколько. Советский Союз, как солнечная сторона детства, о котором вспоминаешь с нежностью. Советский Союз, как социалистическое государство, которое защищало права и покой граждан. И есть Советский Союз, как идеологическая машина подавления свободы личности, свободы жизни, и этот Советский Союз уже никому не нужен. Я совпадаю с обществом в плане личной ностальгии, но не неприятия идеологического прессинга", - заметил писатель.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Бестселлер Питера Джеймса о современном Шерлоке Холмсе вышел в России

Многие критики называют Алексея Иванова большим экспериментатором. И он никогда не подстраивается под ожидания публики:

"Я не знаю, что публика ожидает, все что я пишу - это нарушение ожиданий. И я уж никак не следую на поводу у массовых вкусов. В жизни мне интересно многое и каждый жанр и формат зависит о того на какую тему я собираюсь писать".

Новый роман "Пищеблок", как и все романы Иванова, поднимает важные и глубокие вопросы. О взаимоотношениях детства и пионерства - уже никому не нужного и формального. Об идеалах, жить по которым удобно только вампирам. Об устройстве общества, когда правильные, но мертвые идеологические модели вступают в противоборство с живой жизнью, никак не поддающейся регулировке.

Книга поступит в продажу 16 ноября, автор проведет встречи и автограф-сессии с читателями в книжных магазинах.

Досье

Алексей Иванов - российский писатель и сценарист. Лауреат премии правительства России в области культуры и ряда других литературных премий. Получил известность благодаря книгам об Урале, а также благодаря роману "Географ глобус пропил", по мотивам которого был снят одноименный кинофильм. От книги к книге писатель смело экспериментирует с содержанием и стилем, работает в разных литературных формах.

Культура Литература
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали необъективной резолюцию ООН по Крыму
В Кремле заявили о доверии расследованию убийства Захарченко
Минкомсвязь обеспечит трансляцию второго мультиплекса в Тверской области
Песков назвал отвратительной историю с Цеповязом и яствами
В МФЦ опровергли сообщение о распространении личных данных москвичей