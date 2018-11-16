Банк России выпустил памятную монету в честь Александра Солженицына

Банк России выпустил в обращение памятную монету из серебра номиналом 2 рубля, посвященную 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына.

На оборотной стороне монеты изображен портрет писателя на фоне полок с книгами, справа - стилизованный лист бумаги с факсимиле его подписи, внизу изображена печатная машинка. Тираж монеты - 3 тысячи штук.

Монета выпущена в серии "Выдающиеся личности России". В этом году в рамках этой серии выпущены также монеты в честь астронома Василия Струве, Владимира Высоцкого, балетмейстера Мариуса Петипа, Максима Горького.