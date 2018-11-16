Bloomberg оценил потери российской экономики от санкций

Российская экономика могла с 2014 года вырасти дополнительно на 6 процентов, если бы не введенные санкции, отмечают аналитики Bloomberg. По их оценкам, прогноз роста экономики России с конца 2013 года по настоящее время без учета эффекта санкций был бы на 10 процентов больше, чем фактический рост.

Отчасти такая динамика связана с падением цен на нефть. Также повлияло внедрение в России принципа таргетирования инфляции, который может сдерживать рост. Сказалось также неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, связанная с распродажей на развивающихся рынках, считают авторы исследования.

Тем не менее, по их мнению, санкции играют определяющую роль.

"Часть разрыва между прогнозами и фактическими показателями, вероятно, является результатом устойчивого эффекта санкций, уже введенных и потенциальных, в течение последних пяти лет", - полагает аналитик Bloomberg Скотт Джонсон (Scott Johnson).

На основе проведенного анализа, эксперты высказывают сомнения в реалистичности прогноза правительства России о возможном росте ВВП страны более чем на 3 процента к 2021 году. Для того, чтобы этот сценарий реализовался, необходимо резкое повышение производительности в российской экономике, считают аналитики.