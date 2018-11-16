Большинство россиян поддерживают запрет на свободную продажу оружия

Подавляющее большинство россиян, 89 процентов, поддерживают запрет на свободную продажу оружия в стране. Таков итог социологического опроса фонда "Общественное мнение".

По данным социологов, еще больше, 90 процентов опрошенных, убеждены, что отмена действующего ограничения на продажу оружия привела бы к росту преступности. Лишь 7 процентов участников опроса полагают, что свободная продажа оружия как в США могла бы сбалансировать ситуацию со сдерживанием преступности, а действующий запрет - это неправильно.

При этом лишь 4 процента, чуть выше статистической погрешности, полагают, что свободная продажа оружия помогла бы снизить уровень преступности.