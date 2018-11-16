Дмитрий Медведев рассказал о переходе на цифровой формат телевещания

Как подключить приставку цифрового телевидения можно узнать из фрагмента видеоблога главы кабинета министров Дмитрия Медведева. Блог посвящен и переходу с аналогового на цифровой формат вещания в России.

В результате запуска двух мультиплексов цифрового вещания, россияне получат бесплатный доступ к 20 телеканалам (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия - Культура, Россия - 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр - Москва, РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ) и 3 радиоканалам ("Вести ФМ", "Радио России", "Радио Маяк").

Но для того, чтобы телевизор ловил дециметровый цифровой сигнал стандарта цифрового вещания DVB-Т2, на который постепенно переходят в России, надо иметь либо телевизор, понимающий такой стандарт и дециметровую антенну, либо приставку для аналогового телевизора и дециметровую антенну.

Приставка преобразует цифровой сигнал и дает возможность смотреть 20 общедоступных федеральных каналов бесплатно. Заказать приставку можно и в интернет-магазине, и в почтовом отделении. Цена приставки от 1200 до 2500 рублей в почтовом каталоге.

По итогам заседания правительства, которое было посвящено переходу на цифровое вещание регионам рекомендовано принять меры по восстановлению систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах.

Основная часть оставшихся сейчас коллективных антенн на крышах многоквартирных домов - аналоговая. И их надо постепенно менять на дециметровые антенны, чтобы обеспечить жителям домов устойчивый цифровой сигнал.