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16.11.2018 21:51
Рубрика: Экономика

Дмитрий Медведев рассказал о переходе на цифровой формат телевещания

Текст: Татьяна Шадрина

Как подключить приставку цифрового телевидения можно узнать из фрагмента видеоблога главы кабинета министров Дмитрия Медведева. Блог посвящен и переходу с аналогового на цифровой формат вещания в России.

Фото: depositphotos.com
Правительство определило период перехода на цифровое вещание

В результате запуска двух мультиплексов цифрового вещания, россияне получат бесплатный доступ к 20 телеканалам (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия - Культура, Россия - 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр - Москва, РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ) и 3 радиоканалам ("Вести ФМ", "Радио России", "Радио Маяк").

Но для того, чтобы телевизор ловил дециметровый цифровой сигнал стандарта цифрового вещания DVB-Т2, на который постепенно переходят в России, надо иметь либо телевизор, понимающий такой стандарт и дециметровую антенну, либо приставку для аналогового телевизора и дециметровую антенну.

Приставка преобразует цифровой сигнал и дает возможность смотреть 20 общедоступных федеральных каналов бесплатно. Заказать приставку можно и в интернет-магазине, и в почтовом отделении. Цена приставки от 1200 до 2500 рублей в почтовом каталоге

Фото: Сергей Куксин/РГ
Медведев: Переход на "цифру" должен пройти максимально гладко

По итогам заседания правительства, которое было посвящено переходу на цифровое вещание регионам рекомендовано принять меры по восстановлению систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах.

Основная часть оставшихся сейчас коллективных антенн на крышах многоквартирных домов - аналоговая. И их надо постепенно менять на дециметровые антенны, чтобы обеспечить жителям домов устойчивый цифровой сигнал.

Экономика Отрасли Связь Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Переход на цифровое телевидение
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