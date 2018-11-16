Госдеп США надеется на соблюдение КНДР всех обещаний

США уверены, что Северная Корея будет соблюдать все свои обещания, несмотря на то, что провела испытания нового оружия. Об этом заявили в Госдепартаменте.

Преставитель Госдепа напомнил, что на саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли ряд обязательств, которые касаются полной денуклеаризации.

Отмечается, что глава Белого дома ясно дал понять: если Ким Чен Ын проведет денуклеаризацию, то Северную Корею "ждет блестящее будущее". "Мы по-прежнему уверены, что обещания, данные президентом Трампом и председателем Кимом, будут выполнены", - цитирует РИА Новости.

Напомним, в пятницу стало известно, что в КНДР проведены испытания ультрасовременного "высокотехнологичного оружия". Как отметили северокорейские СМИ, новое оружие сможет обеспечить безопасность страны и значительно повысит боевую мощь КНДР.