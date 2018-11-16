Госкомиссия разрешила первый после аварии пуск ракеты "Союз-ФГ"

На космодроме Байконур прошло заседание государственной комиссии, на котором решалась судьба дальнейших запусков ракеты "Союз-ФГ". Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Как стало известно, специалисты пришли к выводу, что ракета-носитель готова к заправке, и одобрили пуск. Он назначен на 21:14 мск.

Этот запуск будет первым после аварии 11 октября, когда потерпел крушение корабль "Союз МС-10" с двумя космонавтами на борту. К счастью, они сумели эвакуироваться и не пострадали.