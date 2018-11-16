"Яндекс" начал очищать поисковую выдачу от ссылок на спорные сайты

"Яндекс" начал удалять ссылки на сайты, содержащие материалы, спорные с точки зрения авторских прав, сообщили в компании. Эти шаги поисковик предпринимает в рамках выполнения требований подписанного 1 ноября интернет-компаниями антипиратского меморандума.

Из результатов поисковой выдачи исключаются ссылки на страницы, содержащие спорный контент. Эти страницы ранее были внесены в специальный реестр по заявлениям правообладателей. Как поясняют в компании, ссылки исчезают из поисковой выдачи в течение шести часов после включения страниц в реестр.

Тем самым интернет-компании рассчитывают очистить пространство в сети Интернет от нелегального контента.

Антипиратский меморандум 1 ноября подписали представители правообладателей и интернет- компаний. Документ предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом. Формируется реестр по заявлениям самих правообладателей. Вести реестр должен Роскомнадзор.

Как предполагается, меморандум будет действовать в течение десяти месяцев, пока в России не примут новый антипиратский закон.