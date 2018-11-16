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16.11.2018 13:47
Рубрика: Экономика

Индекс ИПЕМ-производство впервые показал отрицательную динамику

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Октябрь стал первым месяцем 2018 года, в котором индекс производства показал отрицательное значение. Об этом говорится в свежем мониторинге Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Индекс ИПЕМ-производство в октябре снизился на 0,6 процента относительно октября 2017 года, однако по итогам января-октября он продолжает оставаться в зоне положительных приростов (+2 процента к аналогичному периоду прошлого года).

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Индекс ИПЕМ-спрос в октябре вырос на 1 процент, а прирост за период с начала года составил 1,8 процента. ИПЕМ фиксирует сохранение существенной положительной динамики спроса на продукцию добывающих отраслей промышленности.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей напротив продолжает снижаться (-2,2 процента в октябре 2017 года, -0,9 процента за январь-октябрь). Спад фиксируется уже 8-й месяц подряд. В сентябре этого года впервые за долгое время продемонстрировала отрицательную динамику легкая промышленность: по данным Росстата, текстильное производство сократилось на 1,8 процента к аналогичному периоду прошлого года.

В среднетехнологичных отраслях спрос в октябре снизился на 0,5% к сентябрю 2017 года (+2 процента за январь-октябрь к соответствующему периоду прошлого года). В то же время значительно вырос спрос на цветные металлы как со стороны внутреннего (+13 процентов), так и внешнего рынка (+13 процентов). Рост экспорта связан, в первую очередь, с увеличением объема поставок необработанного алюминия.

Положительная динамика в этой отрасли, вероятно, сохранится и до конца года, так как в октябре Минфин США продлил срок завершения контрактов американских потребителей с компанией РУСАЛ до 12 декабря 2018 года, полагают в ИПЕМ.

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Спрос на продукцию высокотехнологичных отраслей промышленности по итогам октября сократился на 1,1 процента (+1,5 процента за январь-октябрь). Однако стабильно растущими отраслями в секторе остаются автопром и производство железнодорожного подвижного состава, где существенный подъем наблюдается на фоне продолжающих действие мер господдержки.

Индекс спроса продолжает расти, но единственным драйвером его роста остаются добывающие отрасли, констатируют авторы мониторинга.

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