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16.11.2018 12:18
Рубрика: Культура
Проект: Форум по интеллектуальной собственности

IPChain, n’RIS и Ассоциация продюсеров кино и телевидения договорились о совместной борьбе с пиратством в Сети

15 ноября 2018 года на дискуссионной площадке IPQuorum.Culture в рамках Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума Ассоциация IPChain, цифровой сервис n’RIS и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с пиратством и легализации аудиовизуального контента в Сети.

Церемония подписания трехстороннего соглашения прошла в конференц-зале Российского этнографического музея. Ассоциация IPChain - официальный партнер Деловой площадки СПбМКФ.

Как отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, "АПКиТ как организация, объединяющая лидеров российского рынка теле- и кинопроизводства, ставит в приоритет борьбу с нелегальным контентом. И нам очень приятно начать сотрудничать и реализовывать проекты, которые могут показаться футуристическими. Но тут важно понимать, что в борьбе с пиратством нужно идти на опережение. Поэтому внедрение глобального инфраструктурного технологического решения для организации оборота прав и объектов интеллектуальной собственности IPChain в рамках нашего трехстороннего сотрудничества с n’RIS и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения как раз и позволит нам оказаться на шаг впереди".

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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В соответствии с соглашением Ассоциация IPChain, n’RIS и АПКиТ будут вести совместную работу по наполнению антипиратского реестра, а также по легализации аудиовизуальных произведений и увеличению доходов правообладателей. Кроме того, подписанты договорились разработать способы борьбы с противоправными действиями в отношении объектов интеллектуальной собственности в Интернете, включая инновационные антипиратские технологии, а также проводить работу по вычищению Рунета от незаконно размещенного контента.

Заместитель генерального директора n'RIS Валерия Брусникина подчеркнула: "Для того чтобы предотвратить нарушение авторских и смежных прав в Интернете, производителям контента и интернет-площадкам нужна удобная и понятная цифровая инфраструктура, которую мы договорились развивать совместно с IPChain и АПКиТ. Кроме того, важнейшую роль сыграет составление корректного и эффективного антипиратского реестра, решающего задачу борьбы с нелегальным контентом в кратчайшие сроки, ведь правообладатели несут колоссальные финансовые потери с каждой минутой размещения их нелегально используемого контента в Сети".

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В целях реализации соглашения n`RIS предоставит АПКиТ и его членам возможность доступа к своим электронным сервисам, позволяющим осуществлять автоматизированный учет, систематизацию и каталогизацию произведений и исключительных прав на них, а также возможность пользования специальным программным обеспечением по управлению каталогом исключительных прав на произведения и пресечения их незаконного использования.

Как отметил председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, "подписание данного соглашения - это важнейший шаг на пути к созданию действительно работающего, эффективного реестра пиратских сайтов. И мы намерены продолжить совместно с IPChain и n’RIS развивать технологии для легализации творческого контента в цифровой среде".

Ассоциация IPChain, n’RIS и АПКиТ в рамках реализации соглашения планируют проводить совместные выставки, конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия по вопросам развития культуры распоряжения интеллектуальными правами.

Пресс-служба Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum
E-mail: media@ipquorum.ru: Тел. +7 (495) 203 71 62

Информационная справка

Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности IPQuorum

Организаторами Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum являются Ассоциация IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями интеллектуальных прав в странах - членах ЕАЭС, СНГ, странах БРИКС и других.

IPQuorum-2019 "Интеллектуальная собственность - новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии" успешно прошел 11-12 апреля 2018 года в Калининграде под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Соорганизаторами IPQuorum 2018 стали Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент), Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Калининградской области, Некоммерческая организация "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" (Фонд "Сколково") и АНО "Цифровая экономика". Форум собрал на своей площадке свыше 1000 участников из более чем 30 стран мира.

Итоги работы двух дней Форума показали востребованность подобной многопрофильной коммуникационной сети. По решению организаторов Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности объявлен ежегодным.  IPQuorum-2019 пройдет в Калининграде 11-12 апреля 2019 года.

Ассоциация IPChain

Ассоциация IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности") была создана в сентябре 2017 года.

Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Коммерческий банк "Новый век", Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС).

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Культура Кино и ТВ

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