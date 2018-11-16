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16.11.2018 16:04
Рубрика: Спорт

Юдзуру Ханю с рекордом выиграл короткую программу московского этапа Гран-при

Текст: Николай Долгополов
Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на открывшемся сегодня в московским Дворце "Мегаспорт" Кубке Ростелекома.
Юдзуру Ханю (Япония) выступает в короткой программе мужского одиночного катания V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Юдзуру Ханю (Япония) выступает в короткой программе мужского одиночного катания V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Юдзуру Ханю (Япония) выступает в короткой программе мужского одиночного катания V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

И все-таки, как сильно в мире влияние российской школы фигурного катания. Понятно, что среди 12 участников тройка наших - Михаил Коляда, Артур Дмитриев, Андрей Лазукин. А вот Швецию представляет выходец из России Александр Майоров, за США выступает бывший наш фигурист Алексей Красножан. Морис Квителашвили, понятно, защищает цвета Грузии, но живет и тренируется в Москве у чудо-наставницы Этери Тутберидзе.

Хотелось бы найти некие русские корни и у Юдзуру Ханю. Но нет. Юдзуру родился в в 1994 году в Сендае и, начав тренировки в возрасте четырех лет, является блестящим продуктом японской школы. Правда, тренируется у канадца Брайана Орсера в Торонто.

Фото: РИА Новости
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Вслед за Юдзуру на соревнованиях по всему миру тянется длинный шлейф тысяч его поклонников. Добрались они и до "Мегаспорта", обеспечив полный аншлаг. А в пресс-центре турнира японская речь звучит громко, и сколько во Дворце и на подступах к нему телевизионщиков из Токио.

Ханю не разочаровал. Сделав два безошибочных четверных, он уверенно занял первой место с прекрасным результатом -110.53 балла. За ним Морис Квителашвили и Александр Майоров.

Михаил Коляда, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин не показали ничего такого, за что бы хотелось выставить им оценки повыше. Коляда восьмой, Дмитриев - девятый, Лузукин  - одиннадцатый.

Эксклюзив

Своими впечатлениями о турнире я попросил поделиться Рафаэля Арутюняна. Известный наш тренер уже долгие работает в США и тренирует многих знаменитостей.

Рафаэль, как бы вы оценили выступление Юдзуру Ханю?

Арутюнян: Начну не с сегодняшнего катания. А с того, что Ханю многие называют внеземным фигуристом, спортсменом, сошедшим с неба. У него потрясающие способности, которые он реализовал именно там, где и должен был - на льду.

Наверное, и благодаря своему канадскому тренеру Брайану Орсеру и работающим с ним хореографам.

Арутюнян: И им тоже. А главное, своему таланту. Но помимо всего этого есть в Ханю и еще нечто.

Что же?

Арутюнян: Умение быть прекрасным не только на льду. У него своя линия поведения, которую спортивная команда с тренером вряд ли могла бы подсказать. Возможно, тут секрет в родительских генах.

Но его папа и мама - люди очень простые.

Арутюнян: Есть что-то еще, данное от высшего существа.

От Бога?

Арутюнян: Именно. Юдзуру, быть может, кто-то и обыграет на льду. Но в жизни - он неповторим.

Рафаэль, а что скажете о наших?

Арутюнян: Больше других мне нравится Коляда. Приятный парень, отличный фигурист. У него полный контакт с тренером Чеботаревой, которая тренирует Мишу с детского сада. Но его очень часто прессуют ваши коллеги-журналисты. Вот этого делать не надо. К чему это: ой, он упал. Не сделал четверного. Ну позвольте человеку освоить все, что он в силах освоить. Для этого требуется время. У Михаила его впереди немало.

Уважаемый Рафаэль, но ведь Миша действительно часто падаает.

Арутюнян: А это у нас такой вид спорта. В фигурном катании главное другое, что Коляда с успехом и делает: после падений он подымается.
 

Спорт Фигурное катание
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